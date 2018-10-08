Як уникнути застуди, якщо всі навколо захворіли
Підхопити інфекцію, якщо на роботі чи вдома хтось хворіє, дуже просто. Однак існують способи, які допоможуть вашому організму дати серйозну відсіч застуді.
Початок застуди, як правило, однотипний – морозить, терморегуляція тіла порушена – то занадто жарко, то занадто холодно, постійно щипає в очах і хочеться спати.
Перераховані симптоми говорять про те, що ваш організм включився в боротьбу з вірусами і від ефективності роботи імунітету залежить результат цієї битви: ви остаточно розхворієтесь або відчуєте себе краще.
Тому вживати заходів першої противірусної допомоги необхідно в перші години погіршення самопочуття – це допоможе організму швидше впоратися з інфекцією. Багато лікарів одностайні в думці: запобігти хворобі легше, ніж потім її лікувати. До того ж, сучасна вірусна інфекція нерідко викликає ускладнення у вигляді бронхітів і пневмоній.
Що потрібно зробити, щоб не захворіти?
1. Удар по вірусам
Починайте приймати противірусний засіб, наприклад, Анаферон. Цей препарат має подвійну дію: блокує розмноження вірусів (які вже встигли потрапити в клітини організму) і активує роботу імунітету, подаючи йому сигнал про необхідність збільшити вироблення спеціальних білків і клітин.
Якщо ви відчуваєте, що застуда все ж дісталася і до вас, почніть приймати Анаферон в лікувальній дозі: в перші 2 години – по 1 таблетці кожні 30 хвилин, потім в решту дня прийміть ще 3 таблетки через рівні проміжки часу.
Для профілактики достатньо однієї таблетки Анаферона на добу. Не забувайте про захист своєї сім’ї – їм теж знадобиться противірусний засіб, навіть якщо з вами все гаразд – ви можете не хворіти, але стати переносником вірусів.
2. Підвищуємо опірність організму
Прийміть ударну дозу вітаміну С (максимально рекомендована для дорослих – 2 г на добу). Ми з дитинства звикли купувати кислуваті вітаміни в склянках з темного скла, і їсти їх стільки, скільки захочеться. Сучасні вітаміни пропонують високе дозування вітаміну C, тому при покупці будьте уважні – можливо, максимальна доза цього вітаміну складе всього 2 таблетки на добу.
Вітамінні добавки, до складу яких входить цинк, також здатні підвищити опірність організму інфекціям. Цинк – мікроелемент, який впливає на вироблення імунітетом захисних факторів.
3. Зменшуємо концентрацію вірусів в повітрі
Регулярне провітрювання допомагає зменшити концентрацію вірусів в повітрі. Прийміть заходи, щоб вам не було холодно – одягніться тепліше і сядьте так, щоб на вас не дуло.
У багатьох офісах немає системи вентиляції і, працюючи в закритому приміщенні цілий день, ви дихаєте повітрям, в якому висока концентрація вуглекислого газу і вірусів, а ось кисню критично мало (звідси і головний біль або сонливість під кінець робочого дня).
4. Вдягаємося правильно
Коли наш організм реагує на інфекцію, може страждати терморегуляція, в результаті чого нам то жарко, то холодно. Збираючись вранці виходити з дому, одягніться з урахуванням того, що в приміщеннях вам може бути жарко і частину одягу доведеться зняти, а на вулиці буде холодно. При підвищеній пітливості стежте, щоб ваш одяг не намокнув – в такому вигляді легко застудитися, особливо якщо відразу вийти на вулицю.
5. Бережімо себе
Коли організм бореться з інфекцією, потрібно особливо дбайливо ставитися до здоров’я і намагатися спати не менше 7-9 годин на добу, харчуватися тричі на день, навіть якщо немає апетиту (що не є рідкістю при застуді), на час відмовитися від дієт (якщо вони не призначені лікарем), намагатися зменшити робочі навантаження.
При поганому апетиті рекомендується харчуватися легкою, багатою білками і вітамінами їжею.
Источник: ukrhealth.net