Постійні відключення світла не тільки спричиняють побутовий дискомфорт, але й можуть зашкодити здоров’ю ваших очей.

Зібрали поради, як зберегти зір під час знеструмлення.

● За можливості будуйте графік так, щоб робота та навчання були в умовах денного освітлення. Краще раніше встати і попрацювати, ніж виснажувати себе та зір, сидячи під ліхтариком.

● Не читайте в темряві з екрана телефону чи комп’ютера. Це може додатково навантажити ваші очі. Використовуйте лампи, що працюють на батарейках, або інші джерела освітлення.

● Робіть вправи для очей і перерви для відпочинку. Періодично переміщуйте погляд з близького предмету на дальній. Це покращує кровопостачання очей та дає змогу перепочити. Достатньо 5 хв вправ кожні 40-60 хв.

● Харчуйтеся збалансовано. Обов’язково вживайте овочі, фрукти, ягоди. Зверніть увагу на омега-3 поліненасичені жирні кислоти (олію, рибу, горіхи, насіння). Водночас слід виключити з раціону трансжири (маргарин, плавлені сирки, фастфуд, напівфабрикати).

Джерело: https://t.me/vekha/55899

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