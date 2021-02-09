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Як зрозуміти, що ви їсте занадто багато солі

Як зрозуміти, що ви їсте занадто багато солі

Сіль покращує смак їжі, а натрій, який міститься в ній, життєво необхідний нашому організму. Однак при занадто великому споживанні сіль стає загрозою для здоров'я, збільшуючи ризик захворювань серцево-судинної системи, щитовидної залози і нирок. Як же зрозуміти, що ви споживаєте дуже багато солоних продуктів?

Занадто часте вживання напівфабрикатів. Продукти швидкого приготування зазвичай містять велику кількість солі, яка часто перевищує денну норму. Тому не варто надмірно захоплюватися напівфабрикатами, а коли купуєте їх, то варто звертати увагу на кількість солі.

Жага. Якщо ви прокидаєтеся серед ночі з бажанням пити або головним болем, то варто зменшити кількість солоної їжі в раціоні. Сіль позбавляє організм рідини, приводячи до розширення судин мозку, яке проявляється як головний біль.

Їжа без солі здається позбавленою смаку. При зловживанні сіллю смакові рецептори стають менш чутливими, тому несолоні страви здаються прісними і не мають смаку.

Підвищений тиск. Надлишок солі утримує рідину в судинах, що призводить до підвищення тиску і поганого самопочуття.

Біль в нирках. Великий вміст солі в організмі збільшує навантаження на нирки, залишаючи в них відкладення, що часто призводить до хворобливих відчуттів.


Источник:  zdorovia.com.ua/

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Темы: питание

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