Який обігрівач підходить для ванної кімнати

Прилади для обігріву ванної кімнати, на відміну від інших приміщень, мають відповідати особливим вимогам. Переважно такі приміщення малогабаритні, тому й джерело тепла бажано обирати невеликого розміру. Через схильність кімнати до підвищеної вологості обігрівачі мають відповідати підвищеним вимогам безпеки: мати вологозахищений корпус, бути стійким до бризок, виникнення корозії, перепадів температур. Які з приладів відповідають цим умовам, розглянемо в статті.

Масляні радіатори

Прилади складаються з вологостійкого металевого корпусу з електричною спіраллю й заповнюються синтетичним мастилом або мінеральною олією. Тепловіддача приладів залежить від кількості ребристих секцій.

Мобільні масляні радіатори працюють безшумно, оснащуються перемикачами температури нагріву. Деякі моделі для ванних кімнат поєднуються з сушарками для рушників.

Інфрачервоні обігрівачі

Під час їхньої роботи прогрівається не повітря, а розташовані у приміщенні предмети. Складаються такі прилади з теплоізолюючої пластини та кварцового випромінювача. В продажу представлені обігрівачі стельового, настінного й підлогового типів розміщення.

Керамічні обігрівачі

Прилади відмінно гріють, при тому є досить економічними, придатні до використання у приміщеннях з підвищеною вологістю. Їхні поверхні мають однотонне або кольорове покриття, також керамічні панелі в Харкові можуть бути виконані під натуральний камінь.

Електричні конвектори

Тонкі електричні обігрівачі для ванних кімнат виконуються з кварцових пластин. Безшумні моделі повільно прогрівають приміщення через низьку тепловіддачу, належать до енергозберігаючих пристроїв. Конвектори з вентилятором, що розганяє повітря й прискорює обігрів, шумні й споживають багато електроенергії.

Теплові вентилятори

Бюджетний вид електрообігрівачів для ванної кімнати. Завдяки високій швидкості тепловіддачі приладу, невелике приміщення прогрівається досить швидко.

Теплові вентилятори можна встановлювати на підлозі, меблях. Є моделі, що підвішуються до стіни, стелі. Вони обходяться дорожче, але мають більш захищений від вологи корпус. Для ванної кімнати найбільше підходять пристрої з керамічним нагрівачем і алюмінієвими ґратами. По мірі їх нагрівання споживання електрики знижується. Завдяки дефлекторам прилади не дують в один бік, а змінюють напрямок повітря.

Рушникосушки

Сушарки для рушників не застосовують як самостійний прилад для обігріву через нездатність добре прогріти кімнату. Але додатково температуру у ванній вони підвищують.

Рушникосушки працюють від:

загальної системи опалення;

магістралі з гарячою водою;

електромережі.

За типом теплоносія останні діляться на кабельні та рідинні.

Тепла підлога

Може бути встановлена з використанням водяного опалення або електричних пластин, які накриваються облицювальним матеріалом. Температура регулюється термостатом. Завдяки рівномірному нагріву додаткове опалення в приміщенні не потрібне.

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