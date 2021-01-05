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Январский локдаун в Украине: в Минздраве назвали главную причину его введения

Январский локдаун в Украине: в Минздраве назвали главную причину его введения

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что анонсированное ужесточение карантина, которое должно состояться в период с 8 по 24 января, необходимо, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на ежедневном онлайн-брифинге.

«Мы исходили из того, что карантинные ограничения будут действовать на территории страны 16 дней - это тот срок, который необходим нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19, это та мера, которая необходима для нашей страны с точки зрения противоэпидемических мероприятий», - заявил он.

По словам министра, ужесточение карантина нужно, чтобы потом не вводить никаких локдаунов. «Чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы до весны - до апреля, мая - не вводить локдаунов, чтобы мы спокойно прошли эту волну распространения COVID-19, чтобы выдержала наша медицинская система, чтобы мы были в состоянии оказывать медицинскую помощь независимо от того, где живет украинец», - сказал Степанов.

Как сообщалось, 9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

На этот период предусмотрено ограничение деятельности: заведений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, кинотеатров); развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы); учебных заведений (школы и университеты), за исключением детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Заведения питания будут работать только по услуге «на вынос» или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи без ожидания внутри.

Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и обучение.

Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: локдаун

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