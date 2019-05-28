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Японцы рассказали о «хитром» способе понижения артериального давления

Японцы рассказали о «хитром» способе понижения артериального давления

Ученые из Японии рассказали, как гражданам их страны удается так долго жить.

Секрет очень простой. Главное нужно придерживаться правильного распорядка дня и пить много воды. Это то, что поможет избежать высокого давления.

Японцы говорят, что нужно приучить себя пить по четыре стакана чистой воды в день, а также лучше, чтобы она была комнатной температуры.

Ученые подчеркивают, что вода имеет способность выводить из организма все токсины и вредные вещества, которые образуются в организме за ночь.

Специалисты говорят, что если вам не хочется пить много, не стоит заставлять, а если хочется, то пейте. Врачи утверждают, что после воды лучше воздерживаться от приема пищи на протяжении двух часов минимум.

Если хотите нормализовать давление, то таких рекомендаций придерживайтесь месяц.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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