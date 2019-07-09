Играй, как Бюндхен: 9 экопривычек, которым можно поучиться у звёзд

В наши дни сложно найти уважаемый бренд, который не придерживался бы стратегии устойчивого развития. Ещё сложнее представить знаменитость, которую не интересовала бы тема охраны окружающей среды. Звёзды моды и кино возглавляют фонды по спасению Мирового океана и ездят с благотворительными миссиями в Африку, повышая нашу осведомлённость о глобальных проблемах экологии. Но помимо этих «больших» проектов, которые многим из нас кажутся далёкими от реальности, жизнь знаменитостей полна и не менее важных мелочей. Они тоже выключают воду, пока чистят зубы, и выбирают биоразлагаемые детские подгузники. Сверьтесь с нашим списком и выберите для себя тот пункт, который вы пока не соблюдаете.

Думайте о последствиях, как Руни Мара

Настоящий эталон осознанного потребления — голливудская актриса Руни Мара. Девушка основала собственный бренд одежды из vegan-friendly материалов и во всех интервью говорит о том, как важно думать о последствиях своих даже самых обыденных действий. К примеру, недавно Руни перестала пить кофе и чай в аэропорту: «Для меня перелёты всегда связаны со стрессом, и горячий чай был способом восстановить комфорт. Но потом я начала задумываться о том, что ничего не знаю о происхождении напитка, который покупаю, или о способе утилизации одноразового стаканчика. А ведь в аэропортах огромный поток людей, представьте, сколько мусора мы производим просто из прихоти. Поэтому теперь я всегда ношу с собой свой чай, который покупаю в лавке у знакомых, и уже на борту прошу стюардов заварить мне его».

Чаще отказывайтесь от транспорта, как Эмелин Валад

Эмелин Валад была замечена агентами, когда каталась на скейте вдоль набережной в Ницце. С тех пор она неоднократно мелькала в fashion-историях на доске, и это не просто дань моде. Супермодель относится к тем девушкам, для которых скейтборд — это не просто хобби, а средство передвижения. В интервью она не раз признавалась, что старается как можно чаще отказываться от такси и на все кастинги в Нью-Йорке ездит на своих четырёх колёсах.

Откажитесь от пластика, как Жизель Бюндхен

Stay hydrated — жизненное кредо всех моделей. Поддерживать водный баланс организма действительно важно. Но не менее важно делать это с уважением к природе. Именно от этой мысли отталкивались создательницы бутылок для воды BKR. В отличие от большинства фитнес-ёмкостей, бутылки BKR изготовлены не из пластика, а из стекла, и для дополнительной прочности заключены в разноцветные силиконовые чехлы. Из простого стартапа бренд очень быстро вырос в серьёзный бизнес с армией знаменитых поклонников — от Джессики Альбы до Жизель Бюндхен — что лишний раз подтверждает: осознанность в тренде.

Не используйте одноразовую посуду, как Лера Гузема

Сложно представить продуктивный рабочий день без кофе. Но если каждый день покупать стакан, а то и два латте to-go, за месяц или тем более год получится о-о-очень много пластика и бумаги с нанесённой на неё водонепроницаемой плёнкой, а большинство из разновидностей подобного мусора не перерабатываются. Своя термочашка, как у Леры Гуземы, — идеальное решение для тех, кто живёт на ходу.

Предпочитайте ресайкл, как Ксения Шнайдер

Reduce, reuse, recycle — три кита осознанного потребления, которые всегда были близки Ксении Шнайдер. Вначале мы полюбили её sample-футболки, которые из сезона в сезон меняли лишь надпись или оттенок её цвета и отлично комбинировались с остальными вещами из коллекций. Это был первый призыв задуматься о том, сколько вещей и, в частности, футболок нам на самом деле нужно. Следом нас покорили джинсы demi-denims, перешитые из винтажных пар. А теперь и вовсе мечтаем с ног до головы облачиться в вещи из её последних коллекций, полностью выполненных в духе апсайклинга.

Занимайтесь фитнесом дома, как Наталья Гоций

Чтобы быть в отличной форме, вовсе не обязательно каждый день, бросив спортивную сумку в багажник, садиться за руль и ехать в тренажёрный зал. Достаточно пары фитнес-резинок и подписки на Telegram-канал Натальи Гоций, в котором модель делится любимыми упражнениями, доступно объясняет их эффективность и методику выполнения. Сама Наташа говорит, что может превратить в фитнес-центр и отельный номер, и лужайку в парке, и детскую площадку. Во всех смыслах здоровый и осознанный подход. Кстати, мы с этого года обещаем не пропустить ни одного видео Натальи, и вам рекомендуем.

Продумывайте доставку покупок, как Стелла Маккартни

Дочь Линды и Пола Маккартни — одна из тех дизайнеров, кто делает по-настоящему экологичную моду. Её кроссовки Parley из переработанного пластика с Мальдив для Adidas by Stella McCartney, снятая на свалке в Шотландии рекламная кампания (кстати, с участием нашей Яны Годни) — каждая из экоидей Стеллы становится примером для подражания остальных. Даже мельчайшие детали не остаются без внимания дизайнера. К примеру, доставка вещей, заказанных с её сайта, осуществляется службами, задача которых — минимизировать углеродный след. Шопинг будущего должен быть именно таким.

Отдавайте предпочтение электрокарам, как Зоуи Дешанель

Согласитесь, подъехать к красной дорожке на электрокаре, как это в своё время делали Зоуи Дешанель и сёстры Ольсен, — впечатляющая экоинициатива. И хотя для большинства из нас этот пункт пока стоит в конце списка планов на будущее, заказав Uber в Киеве, иногда уже можно оказаться на сидении Tesla. Так что держим пальцы скрещенными: может, в списке дополнительных сервисов такси скоро появится опция «электромобиль».

Ходите на рынок, как Энн Хэтэуэй

Наблюдать за Энн Хэтэуэй, делающие покупки на фермерском рынке в Беверли Хиллз, — одно удовольствие. И хотя мы согласны, что силами маркетологов эта традиция была доведена до абсурда (недаром в сети гуляет мем о Гвинет Пэлтроу, негодующей по поводу отсутствия органической голубики с Мадагаскара на местном базаре), здравого смысла в подобной практике всё же больше. Во-первых, фрукты и овощи на рынке в большинстве своём более свежие. Во-вторых, буйство красок и ароматов вдохновит вас готовить чаще и разнообразнее. И главное, со временем, когда вы научитесь отличать фермеров с небольшими хозяйствами и бабушек со «своим» товаром от перекупщиков, вы станете ещё ближе к одному из главных правил макробиотики — питаться местными и сезонными продуктами. Заодно ещё немного снизите свой углеродный след.

Источник: anywellmag.com

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