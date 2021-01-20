Имбирь может представлять опасность для здоровья

В 2020 году продажи имбиря резко подскочили из-за слухов о том, что он защищает от коронавируса. У этого растения имеются полезные свойства в деле укрепления иммунитета, но подходит имбирь далеко не всем.

По словам диетолога Марии Черняевой, имбирь усиливает работу антикоагулянтов или лекарств для разжижения крови. Они предназначены для профилактики тромбов. Миллионы людей принимают такие препараты, как варфарин или аспирин годами для того, чтобы защитить себя от инфарктов и инсультов, вызванных блокадой кровеносных сосудов. Но необходимо следить за тем, чтобы данный эффект не выходил из-под контроля.

Если эффект антикоагулянтов резко усилится, то в организме может произойти нечто противоположное тромбу, а именно кровоизлияние. Таким образом человек, защищающий себя от ишемического инсульта, вызванного тромбом, может стать жертвой инсульта геморрагического, то есть кровоизлияния в мозг. А это намного более опасная и летальная разновидность острого нарушения мозгового кровообращения.

Также не очень полезен имбирь для пациентов, имеющих патологии желчного пузыря, ведь он усиливает отток желчи. Наконец, если вы страдаете от воспалительных процессов в желудке, и особенно на его слизистой, имбирь также лучше временно исключить из рациона.

Источник: Новости Ю

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