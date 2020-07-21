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Иммунолог назвал условия, при которых можно избежать заражения коронавирусом

Иммунолог назвал условия, при которых можно избежать заражения коронавирусом

Врач-иммунолог Николай Крючков поделился информацией о том, при каких условиях люди могут избежать заражения COVID-19. По крайней мере, отмечает специалист, при соблюдении таких условий можно рассчитывать хотя бы на легкое течение самой болезни.

К примеру, по словам Крючкова, можно избежать заражения в том случае, если у человека от рождения есть сильный иммунитет. При незначительных «дозах» проникающего в организм коронавируса иммунная система справится с ним самостоятельно и человек избежит проблем со здоровьем. В такой ситуации, вероятнее всего, не будет ни одного симптома болезни, однако иммунитет к вирусу все рано будет выработан. Кроме всего прочего, избежать неприятных последствий коронавирусной инфекции смогут те, кто ранее перенес обычные простудные заболевания сезонного характера. После этого в организме человека сохраняется большое количество антител и иммунных Т-клеток, которые способы оперативно дать ответ на инвазию COVID-19.

Наконец, в случаях, когда человек все-таки заразился, у него остается шанс избежать неприятных последствий заболевания и обеспечить себе более легкое его течение. Однако для этого, подчеркивает иммунолог, требуется сильный в целом организм, не склонный к разного рода тромбозам и другим проблемам.
Источник:  Новости Ю

 

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