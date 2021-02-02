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Индийское растение способно вернуть цвет седым волосам

Индийское растение способно вернуть цвет седым волосам

Не стоить путать листья карри с порошком, который представляет собой смесь нескольких специй. Растение произрастает в Индии, Шри-Ланке и других странах Южной Азии и известно как Murraya koenigii или kadi patta.

Об этом пишет HealthLine.

Его листья богаты карбазольными алкалоидами, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они используются в холистической медицине для лечения различных заболеваний, включая проблемы с пищеварением.

Однако многие также используют листья карри для ухода за волосами. Чаще всего их применяют для борьбы с сединой. Считается, что половина мирового населения к 50 годам имеет около 50% седых волос. Помимо естественного старения организма, к этому могут приводить некоторые проблемы со здоровьем и недостаток питательных веществ. Но в большинстве случаев этот процесс обусловлен генетикой.

Известно, что свой цвет волосы «берут» из фолликула. Седина появляется, когда он начинает терять меланин. На сегодняшний день вернуть цвет волос можно только с помощью окрашивания, так как считается, что восстановить пигмент в волосяном фолликуле невозможно.

Но многие утверждают, что листья карри оказывают некоторое влияние на выработку меланина, поскольку содержат ценные антиоксиданты и витамины группы B. Тем не менее, научных подтверждений этой теории пока получено не было.

Источник: u-news.com.ua/

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Темы: уход

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