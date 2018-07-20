Инсулин: ситуация по нехватке лекарства на Харьковщине ухудшается

Артем болеет диабетом уже двадцать лет. Последние три года походы в больницу за инсулином превратились в испытание - ответы одни и те же: инсулина нет. И если еще в 2015-2016 годах в больницах хотя бы выдавали 30% от необходимой нормы, то сейчас ситуация стала еще хуже.

Артем Вербовский, больной диабетом

Нічого не кажуть – «Інсуліну немає». Іноді кажуть, що мають недофінансування на ліки, або уникають. Проблему недоотримання інсуліну, або недофінансування мають лише два міста на Україну – це Харків, або, якщо я не помиляюсь, – це Полтава чи Суми.

В этом году Артем не получал лекарства уже четыре месяца, хотя это и предусмотрено законом. Каждый месяц из собственного кармана ему приходится доставать немалую сумму на лекарства - общая сумма, которую он потратил на приобретение инсулина за эти месяцы, составляет 12 000 гривен.

Артем Вербовский, больной диабетом

В цьому році чотири місяці я купую, за свій кошт купую. В грошовому еквіваленті це сягає двух- двух з половиною тисяч гривень на місяць. Це чисто інсулін.

К тому же даже приобрести инсулин можно не во всех аптеках города. И часто бывает такое, что Артему приходится связываться с друзьями из других городов Украины, чтобы купить лекарства. Вот в ближайшей аптеке говорят: у них инсулина нет, однако советуют обратиться в несколько других.

Ну, Новорапит я могу посмотреть, я могу посмотреть, если где-то есть. Для шприц-ручки такое нужно. Новорапит есть: Салтовское шосе 265б, Проспект Науки 64, Полтавский шлях.

В этом году из государственного бюджета Харьков получил лишь 30% необходимого финансирования на закупку инсулина. Об этом заявил Геннадий Кернес во время последней пресс-конференции. Также он добавил, что город будет ждать дофинансирование, потому что городской бюджет не в состоянии перекрыть недостаток в таком размере.

Геннадий Кернес, мэр города

То есть мы получили всего 22 миллиона из 62 миллионов. Сорок миллионов мы не получили. Это государственная программа. Я говорю сейчас, что мы будем ждать деньги из государства. В противном случае мы будем делать акции возле кабмина, для того, чтобы нам отдали законные деньги города Харькова.

Вопрос, почему подобная проблема не возникает в других городах страны, и упреки больных о том, что, возможно, бюджетные средства надо тратить не на скверы, зоопарк и лавки, несмотря на одностороннюю связь с мэром, остались без ответа.

Поэтому больным остается только полагаться на собственные силы и кошелек.

Агентство Телевидения Новости