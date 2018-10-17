Инсулинозависимых пообещали обеспечить лекарствами до конца года: решение сессии

Под стены горсовета больные диабетом выходят уже во второй раз. Еще в начале года, говорят пикетчики, начались проблемы с выдачей бесплатного инсулина. Чтобы выжить, они нередко вынуждены покупать его за свои деньги, а это около двух тысяч гривен в месяц на одного больного.

Татьяна, инсулинозависимая

Выдают, в основном 10, 15 или 20% - А вы где лично добываете? - Был запас какой-то, спасибо большое, люди с других городов присылают, докупаем.

Ирина, инсулинозависимая

Мы ждем положительного результата, по закону, как это предполагает закон, если сейчас идет децентрализация, что часть должен был выделить Киев, часть - город, - А у ваших коллег по несчастью в других городах такая же проблема? - Редко когда я это слышу, в Конотопе тоже не выделяют на местном уровне, но в городах-миллионниках, как Харьков, такого нет.

Такая критическая ситуация, говорят пикетчики, только в Харькове. Причина в том, что между Минздравом и Харьковским горсоветом возник спор о том, кто именно должен платить за лекарства. В других городах Украины эту нагрузку распределили между собой местные и государственные бюджеты.

В 2018 году Харьков также получил от Киева субвенцию в размере 22700000 гривен, что составило лишь 30% от потребностей. Из местного бюджета дополнительные деньги выделены не были. Вместо этого в мэрии занялись эпистолярным жанром - требовали у МОЗА дополнительных средств. К этому времени только в августе была частично перераспределена госсубвенция, которой хватило на лекарства детям и частичные потребности взрослым. Сегодня в мэрии заверили, что нашли лекарство на инсулин. Но речь опять же таки идет не о личных деньгах местного бюджета, а перераспределении государственных.

Светлана Горбунова-Рубан, заместитель мэра по социальным вопросам

Я докладываю на сессии вопрос о перестановке финансовых средств внутри нашей программы, в результате которой мы выделяем 12 миллионов на приобретение, что закроет 100%-ную потребность. Это перераспределение государственной субвенции.

Правда, мэр проявил своеобразную математику и заявил, что раз эти деньги были предоставлены ранее, а не говорится о дополнительном финансировании, можно считать, что за инсулин уплачено именно из городского бюджета.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Закрывает 100% потребности до конца года инсулин. Государство нам ни копейки не дало. Все.

Поэтому, учитывая, что чиновники признали, что спор с Минздравом не решен по сути, ситуация с закупкой бесплатных лекарств для инсулинозависимых может повториться и в следующем году.

Агентство Телевидения Новости