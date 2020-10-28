Йога как средство от хронической боли в пояснице также улучшает сон

Йога — это дисциплина тела и ума, рассматриваемая как искусство жизни, основанное на практике асан (поз) и пранаямы (дисциплины дыхания). Многие знаменитости, как, например, Жизель Бюндхен, Джессика Альба или Кара Делевинь, практикуют ее. Среди наиболее часто упоминаемых мотивов – желание снять стресс, сохранить свое тело и сохранить хорошее здоровье. Новое исследование, опубликованное Бостонским медицинским центром, подтверждает преимущества йоги при двух повседневных недугах: при проблемах со сном и при болях в спине.

Йога помогает бороться с бессонницей и болями в спине

Исследование, опубликованное в Journal of General Internal, показывает, что йога и другие физиотерапевтические практики являются эффективными подходами к лечению нарушений сна и хронической боли в спине, уменьшая при этом потребность в лекарствах. Исследователи начали с наблюдения, что нарушение сна и бессонница распространены у людей с хронической болью в пояснице (когда боль в спине длится более 3 месяцев или 12 недель по данным медицинского страхования). Предыдущие исследования показали, что у 59% людей с этим заболеванием качество сна было плохим, а у 53% была диагностирована бессонница.

Следует рассмотреть нефармакологические подходы

«Лекарства от сна и боли в спине могут иметь серьезные побочные эффекты, а риск передозировки опиоидами и смерти увеличивается при употреблении снотворных», – говорят авторы исследования, – определение целостных методов лечения этих состояний может помочь уменьшить зависимость от этих препаратов. В рандомизированное контролируемое исследование было включено 320 взрослых с хронической болью в пояснице. В начале исследования было обнаружено, что более 90% пострадавших участников, которые также страдали от плохого сна.

Ход исследования

Участникам было назначено одно из трех предложенных курсов лечения: физиотерапия, еженедельная йога или чтение учебных материалов. Улучшения сравнивали в течение 12-недельного периода вмешательства и после одного года наблюдения. Оказалось, что после шести недель лечения добровольцы сообщили об уменьшении боли в спине в среднем примерно на 30%. Кроме того, участники в три с половиной раза чаще испытывали улучшение сна после 12 недель полного лечения, что подтверждает, что боль и сон тесно связаны, и это улучшение не уменьшалось после завершения лечения весь период наблюдения.

Занятия йогой помогут вам лучше спать

«Высокая распространенность проблем со сном у взрослых с хронической болью в пояснице может отрицательно сказаться на общем состоянии здоровья и самочувствии. Это действительно подчеркивает необходимость того, чтобы медицинские работники спрашивали пациентов с хронической болью в пояснице о качестве их сна. С учетом серьезных рисков, связанных с комбинацией анальгетиков и снотворных, этим пациентам следует рассмотреть немедикаментозные подходы», – заключают они.

Йога поможет избавиться от боли в спине

Источник: 1 Минута