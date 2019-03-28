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Исследование показало, что использование смартфонов провоцирует бессонницу

Исследование показало, что использование смартфонов провоцирует бессонницу

Ученые обнаружили, что каждая 5 женщина и каждый 8 мужчина страдают от нарушений сна из-за смартфонов. Кроме того, они становятся менее продуктивными, чаще рискуют за рулем и больше мучаются головными болями.

Масштабный опрос людей в возрасте от 18 до 83 лет обнаружил, что 24 % женщин и 15 % мужчин имеют проблемы со сном, здоровьем и поведением в связи с пристрастием к мобильным телефонам. Особенно страдает молодежь: в возрасте от 18 до 24 лет эта цифра возрастает до 40,9 %, пишет sciencedaily.com.

Кроме того, 14 % женщин 12,6 % мужчин говорят, что их производительность труда снизилась в результате того, что они уделяют слишком много времени смартфону.

14 % женщин и 8,2 % мужчин пытаются скрыть количество времени, которое они проводят «в телефоне».

8,4 % женщин и 7,9 % мужчин страдают от головных болей, которые связывают с использованием мобильных.

25,9 % женщин и 15,9 % мужчин утверждают, что бывают ситуации, когда они погружаются в свои смартфоны вместо того, чтобы решать более насущные проблемы. Для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет этот показатель составляет 51,4 % (!).

Исследователи подчеркивают: телефоны влияют на важнейшие аспекты жизни людей, особенно молодежи. Причем их отрицательное воздействие на жизнь людей за последние 13 лет значительно увеличилось.

Источник: rz.com.ua

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