Исследования подтверждают, что молочные продукты не вызывают воспалений

Новый систематический обзор показывает, что потребление молочных продуктов оказывает нейтральное или положительное влияние на маркеры воспаления.

В сентябрьском обзоре, опубликованном в Журнале Американского колледжа питания, исследователи проанализировали 27 исследований, посвященных влиянию молочных продуктов на маркеры воспаления. Молочные продукты включали такие молочные продукты, как молоко, йогурт, сыр и молочные белки, включая казеин и сыворотку.

Ни одно из этих исследований не предполагает, что употребление молочной пищи или белков из молока усиливает воспаление, как считалось ранее. Фактически, в некоторых исследованиях сообщается, что потребление молочных продуктов на самом деле приводит к снижению по крайней мере одного биомаркера воспаления.

Молоко не оказывает негативного влияния на воспаление

Крис Чифелли, доктор философии, вице-президент по исследованиям в области питания Совета по молочным продуктам штата Иллинойс и один из авторов исследования, говорит, что это не первый раз, когда молочные продукты демонстрируют нейтральный или положительный эффект на воспаление.

«Я не совсем уверена, когда молочные продукты стали так демонизировать из-за их предполагаемого воздействия на воспаление, но текущие данные просто не подтверждают этот теоретический воспалительный эффект», – говорит Мелисса Аззаро, доктор медицинских наук, диетолог из Нью-Гэмпшира и автор книги «A Balanced Approach To PCOS».

Молочные продукты от воспаления

Этот недавний системный обзор является третьим опубликованным за последние три года, в котором указывается, что молочные продукты либо не оказывают никакого эффекта, либо оказывают полезное воздействие на воспаление.

В 2017 году обзор более 50 клинических испытаний показал, что молочные продукты связаны с противовоспалительной активностью у субъектов с нарушениями обмена веществ. Как обезжиренные, так и жирные молочные продукты, а также кисломолочные продукты проявляли противовоспалительную активность.

Обзор 2019 года обнаружил аналогичные результаты, сообщив, что потребление молока или молочных продуктов не было связано с воспалением у здоровых людей или людей с метаболическими нарушениями.

По словам Чифелли, нет причин избегать молочных продуктов из-за воспалений.

Он объясняет, что, поскольку более одного из пяти человек не соблюдают свои рекомендации по потреблению молочных продуктов, им не хватает основных питательных веществ. Молочные продукты известны своим содержанием кальция, питательного вещества, которое имеет ключевое значение для здоровья костей и выполняет важные функции, такие как сокращение мышц.

Молочные продукты: питание и польза для здоровья

«Конечно, если у вас настоящая аллергия на молочные продукты, вы не должны их употреблять», – говорит Аззаро. А если у вас проблема с лактозой, вы можете выбирать продукты без лактозы. «Но для большинства людей было установлено, что молочные продукты полезны, и в моей работе есть доказательства, подтверждающие включение жирных молочных продуктов для поддержания фертильности у женщин».

Польза от употребления молочных продуктов и белков из молока выходит за рамки воспалительного фактора. Питательные вещества, содержащиеся в молочных продуктах, могут поддерживать здоровье костей и иммунную функцию. Было доказано, что употребление белков из молока, таких как сыворотка, казеин, концентрат и изолят молочного белка, помогает снизить вес, улучшить мышечный тонус и ускорить восстановление после тренировок.

На самом деле, по сравнению с растительными белками, молочные белки более полные и качественные.

Молоко

Источник: 1 Минута