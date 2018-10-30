Исследователи рассказали, как похудеть во сне

Ученые установили, что во сне тоже можно похудеть. Как выяснили журналисты « Фразы », к таким выводам пришли исследователи из университета Флориды в США.

Как пишет British Journal of Nutrition , по словам ученых, для похудения перед сном нужно есть творог.

Дело в том, что он не приводит к росту массы тела, более того - вознаграждает количество жира в человеческом организме.

Сообщается, что добровольцы в возрасте от двадцати лет ели творог за час или менее до отхода ко сну. Ученые говорят, что его потребление перед сном «оказывает положительное влияние на качество мышц, ускоряет обмен веществ и улучшает общее состояние здоровья».

По словам ученых, благодаря творогу «казеин постепенно поступает в организм и помогает стабилизировать подачу аминокислот, увеличивая при этом термический эффект: организм расходует больше энергии в процессе пищеварения во сне».

Источник: http://fraza.ua