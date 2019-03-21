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Итальянский политик, выступавший против обязательных прививок от ветрянки, заболел ветрянкой

Итальянский политик, выступавший против обязательных прививок от ветрянки, заболел ветрянкой

Итальянский политик, глава региона Фриули-Венеция Джулия Массимилиано Федрига 14 марта оказался в больнице из-за ветрянки, при том, что он много раз выступал против закона об обязательных прививках для детей, сообщает газета Repubblica.

Закон об обязательной вакцинации детей вступил в силу в марте 2019 года. Он обязывает родителей прививать детей до 16 лет от десяти заболеваний, в том числе от ветрянки. Иначе они не смогут ходить в детские дома и школы. Штраф за появление в школе ребенка без прививки составит 500 евро.

Федрига критиковал закон, называл его «сталинистским», утверждал, что вакцинация должна быть добровольной, а не обязательной.

В прошлом году зампред Госдумы Пётр Толстой предлагал россиянам не импортными лекарствами, а корой дуба и боярышником.

Источник: breakingmad.me

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