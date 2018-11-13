Из "тётки" в красотку: 7 заповедей настоящей женщины

О синдроме «тётки» вы не прочтете ни в одном медицинском справочнике. Хотя в жизни он обозначает вполне реальное явление: состояние уныния, ворчания, усталости, умноженное на потухший взгляд, асексуальность и нежелание мечтать. Эдакий коктейль негатива. И страдающих этим недугом, увы, среди нас очень много…

Как-то во мне завелась «тётка». Не сразу. Сначала она «забегала просто на минутку» к моей легкой, бесшабашной, но вместе с тем сильной, уверенной «внутренней девчонке». Происходило это в виде «откуда ни возьмись взявшихся» наплывов хозяйственности, стремления к уборке и стирке. Но самое главное — в виде ворчания на домашних, «что никому, кроме меня, в этом доме ничего не нужно». Но «внутренняя девчонка» быстро выдворяла засидевшуюся гостью. И всем опять становилось легко и весело.

Правда после рождения сына непрошеная гостья стала заглядывать ко мне все чаще, прячась под социально поощряемыми масками чувства долга и ответственности. После рождения дочери «тётка» переехала ко мне насовсем. Грубо и цинично. Со всем скарбом — грустью, хандрой, скукой, домовитостью и лишним весом.

Она провела ревизию в доме и жесткой рукой выставила за дверь девчоночий гардероб и совсем по-пелевински запретила носить туфельки на каблуках. Когда я робко предлагала зайти в магазин нижнего белья, «тётка» была неумолима: «Куда?! У сына нет комбинезона!».

С каждым днем она все смелее распоряжалась в доме, от чего дети реже стали смеяться, друзья — заходить в гости, а муж шептать на ушко всякие нежности. Но как-то солнечным весенним днем в моей «внутренней девчонке» что-то екнуло: жизнь стала просто невыносимой. Купив сапоги на шпильке и перекрасившись в огненно-рыжий цвет, я вышвырнула вон из своего дома злобную толстую хозяйственную «тетку» с ее борщами, брюзжанием, усталостями и чувством долга.

И написала для себя заповеди по борьбе с синдромом «тётки»:

Заповедь 1: Все делай с легкостью и любовью

Как говорят философы, что внутри, то и снаружи. Если ты радуешься миру, наслаждаешься каждой минутой жизни, то и внешне становишься красивой, притягательной: и для окружающих, и для удачи. Твое хорошее настроение, словно круги на воде, распространяется на всех, кто рядом. Только «тетки» забывают, что у счастливых мам — счастливые дети, у счастливых жен — счастливые мужья.

Заповедь 2: Возведите дамские радости в ранг жизненно необходимых

Помните песенку из фильма «Гардемарины, вперед!». «Умным родиться не хитрый секрет, Мужеский ум — либо есть, либо нет. Женская прелесть — другое, Дело оно наживное..» Так что же мы «наживаем», балуя себя различными женскими штучками — духами от Chanel, стрингами со стразами и годовой подпиской на «Натали»? Женственность! Шарм! Кокетство! Способность свести с ума! Никакой «тётковости». Только чувство, что ты еще ого-го. Независимо от возраста!

Заповедь 3: Я никому ничего не должна

Классика жанра: ненавижу готовить (стирать, убирать), но обязана. И вместо того чтобы попросту отказаться от нелюбимых дел, насилуем себя, раздражаясь на всех, превращаясь в озлобленную «тётку».

Хотя «все» здесь ни при чем: они же меня не просили три часа угорать на кухне, чтобы порадовать их обедом из пяти блюд? От внушенного с детства убеждения, что без сытного борща муж сбежит, а дети умрут с голоду, нужно избавляться! Героиня фильма «Вам и не снилось» на занудство классной руководительницы: «Девочка моя, когда ты подрастешь, у тебя будет муж. Ты поймешь, как это хорошо, когда у человека есть чувство долга» отвечала так: «А по-моему, только любовь умеет всем управлять».

Заповедь 4: Мне все равно, что скажут люди. Главное — что о себе думаю я

А о себе надо думать только хорошо. А если кто-то думает иначе — это его проблемы. О том, «шо люды скажуть», переживают только «тётки». «Девчонки» же, как кастанедовские воины, «ищут безупречности только в собственных глазах». Прямая спина, легкая походка, приподнятый подбородок: разве кто-то усомнится, что вы — богиня, благополучная, безупречная, счастливая женщина? Нет! И, кстати, меньше будут потом судачить.

Заповедь 5: Высокому каблуку и сексапильным нарядам даже с детьми на руках — да!

Авоськам и бесформенным одеждам даже при отсутствии мужа — нет!

Знаете ли вы, что самое большое количество помады используют… не угадаете! Женщины Арабских Эмиратов. Долго не могла понять — почему? Они же в парандже ходят! Оказывается, все просто! У нас женщины приводят себя в порядок, когда идут на улицу, на работу, в гости. При муже ходят в халатах, без прически, без косметики — в общем, сами знаем. А у них наоборот. Для людей восточные дамы может и не так прихорашиваются, зато дома — при муже и близких — выглядят как королевы. Золотое правило, не правда ли? Только «тётки» говорят «нет сил», «устала», «занята», «не хочется». «Девчонки» включают фантазию, листают «Камасутру», занимаются Тантрой, даосскими сексуальными практиками, арабскими танцами.

Заповедь 6: Женское предназначение — не обслуживать, а вдохновлять мужчину!

Мой отец говорил, что от жен, которые отменно готовят и хорошо стирают рубашки, мужья не уходят. У него было три(!) супруги. Все прекрасно готовили и стирали… Он так и не понял простую вещь: домохозяйка и жена — это не одно и то же. Первая — озабоченная хозяйством, с черпаком и в переднике. Вторая — умеет «облагородить» быт, стать музой, источником вдохновения, семейным мозговым центром, в конце концов — всем, чем угодно — только не «тёткой»!

Заповедь 7: Я есть, и уже этого достаточно для радости!

Другой такой нет и не будет ни-ког-да! Согласитесь, преступно чувствовать себя несчастной, убивать в себе повседневными, зачастую надуманными проблемами неповторимую индивидуальность и превращаться в зануду!

Источник: http://uduba.com

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