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Из "тётки" в красотку: 7 заповедей настоящей женщины

Из тётки в красотку: 7 заповедей настоящей женщины

О синдроме «тётки» вы не прочтете ни в одном медицинском справочнике. Хотя в жизни он обозначает вполне реальное явление: состояние уныния, ворчания, усталости, умноженное на потухший взгляд, асексуальность и нежелание мечтать. Эдакий коктейль негатива. И страдающих этим недугом, увы, среди нас очень много…

Как-то во мне завелась «тётка». Не сразу. Сначала она «забегала просто на минутку» к моей легкой, бесшабашной, но вместе с тем сильной, уверенной «внутренней девчонке». Происходило это в виде «откуда ни возьмись взявшихся» наплывов хозяйственности, стремления к уборке и стирке. Но самое главное — в виде ворчания на домашних, «что никому, кроме меня, в этом доме ничего не нужно». Но «внутренняя девчонка» быстро выдворяла засидевшуюся гостью. И всем опять становилось легко и весело.

Правда после рождения сына непрошеная гостья стала заглядывать ко мне все чаще, прячась под социально поощряемыми масками чувства долга и ответственности. После рождения дочери «тётка» переехала ко мне насовсем. Грубо и цинично. Со всем скарбом — грустью, хандрой, скукой, домовитостью и лишним весом.

Она провела ревизию в доме и жесткой рукой выставила за дверь девчоночий гардероб и совсем по-пелевински запретила носить туфельки на каблуках. Когда я робко предлагала зайти в магазин нижнего белья, «тётка» была неумолима: «Куда?! У сына нет комбинезона!».

С каждым днем она все смелее распоряжалась в доме, от чего дети реже стали смеяться, друзья — заходить в гости, а муж шептать на ушко всякие нежности. Но как-то солнечным весенним днем в моей «внутренней девчонке» что-то екнуло: жизнь стала просто невыносимой. Купив сапоги на шпильке и перекрасившись в огненно-рыжий цвет, я вышвырнула вон из своего дома злобную толстую хозяйственную «тетку» с ее борщами, брюзжанием, усталостями и чувством долга.

И написала для себя заповеди по борьбе с синдромом «тётки»:

Заповедь 1: Все делай с легкостью и любовью
Как говорят философы, что внутри, то и снаружи. Если ты радуешься миру, наслаждаешься каждой минутой жизни, то и внешне становишься красивой, притягательной: и для окружающих, и для удачи. Твое хорошее настроение, словно круги на воде, распространяется на всех, кто рядом. Только «тетки» забывают, что у счастливых мам — счастливые дети, у счастливых жен — счастливые мужья.

Заповедь 2: Возведите дамские радости в ранг жизненно необходимых
Помните песенку из фильма «Гардемарины, вперед!». «Умным родиться не хитрый секрет, Мужеский ум — либо есть, либо нет. Женская прелесть — другое, Дело оно наживное..» Так что же мы «наживаем», балуя себя различными женскими штучками — духами от Chanel, стрингами со стразами и годовой подпиской на «Натали»? Женственность! Шарм! Кокетство! Способность свести с ума! Никакой «тётковости». Только чувство, что ты еще ого-го. Независимо от возраста!

Заповедь 3: Я никому ничего не должна
Классика жанра: ненавижу готовить (стирать, убирать), но обязана. И вместо того чтобы попросту отказаться от нелюбимых дел, насилуем себя, раздражаясь на всех, превращаясь в озлобленную «тётку».

Хотя «все» здесь ни при чем: они же меня не просили три часа угорать на кухне, чтобы порадовать их обедом из пяти блюд? От внушенного с детства убеждения, что без сытного борща муж сбежит, а дети умрут с голоду, нужно избавляться! Героиня фильма «Вам и не снилось» на занудство классной руководительницы: «Девочка моя, когда ты подрастешь, у тебя будет муж. Ты поймешь, как это хорошо, когда у человека есть чувство долга» отвечала так: «А по-моему, только любовь умеет всем управлять».

Из тётки в красотку: 7 заповедей настоящей женщины

 

Заповедь 4: Мне все равно, что скажут люди. Главное — что о себе думаю я
А о себе надо думать только хорошо. А если кто-то думает иначе — это его проблемы. О том, «шо люды скажуть», переживают только «тётки». «Девчонки» же, как кастанедовские воины, «ищут безупречности только в собственных глазах». Прямая спина, легкая походка, приподнятый подбородок: разве кто-то усомнится, что вы — богиня, благополучная, безупречная, счастливая женщина? Нет! И, кстати, меньше будут потом судачить.

 

Из тётки в красотку: 7 заповедей настоящей женщины

Заповедь 5: Высокому каблуку и сексапильным нарядам даже с детьми на руках — да!
Авоськам и бесформенным одеждам даже при отсутствии мужа — нет!
Знаете ли вы, что самое большое количество помады используют… не угадаете! Женщины Арабских Эмиратов. Долго не могла понять — почему? Они же в парандже ходят! Оказывается, все просто! У нас женщины приводят себя в порядок, когда идут на улицу, на работу, в гости. При муже ходят в халатах, без прически, без косметики — в общем, сами знаем. А у них наоборот. Для людей восточные дамы может и не так прихорашиваются, зато дома — при муже и близких — выглядят как королевы. Золотое правило, не правда ли? Только «тётки» говорят «нет сил», «устала», «занята», «не хочется». «Девчонки» включают фантазию, листают «Камасутру», занимаются Тантрой, даосскими сексуальными практиками, арабскими танцами.

Из тётки в красотку: 7 заповедей настоящей женщины

 

Заповедь 6: Женское предназначение — не обслуживать, а вдохновлять мужчину!
Мой отец говорил, что от жен, которые отменно готовят и хорошо стирают рубашки, мужья не уходят. У него было три(!) супруги. Все прекрасно готовили и стирали… Он так и не понял простую вещь: домохозяйка и жена — это не одно и то же. Первая — озабоченная хозяйством, с черпаком и в переднике. Вторая — умеет «облагородить» быт, стать музой, источником вдохновения, семейным мозговым центром, в конце концов — всем, чем угодно — только не «тёткой»!

 

 

Из тётки в красотку: 7 заповедей настоящей женщины

 

Заповедь 7: Я есть, и уже этого достаточно для радости!
Другой такой нет и не будет ни-ког-да! Согласитесь, преступно чувствовать себя несчастной, убивать в себе повседневными, зачастую надуманными проблемами неповторимую индивидуальность и превращаться в зануду!

Источник: http://uduba.com

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