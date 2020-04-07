Сегодня 08:17
Просмотров: 83
Израильские биологи получили антитела против коронавируса
Это открытие приближает человечество к лечению болезни
Исследователи Израильского института биологических исследований в Нес-Ционе смогли получить антитела к коронавирусу, что приближает человечество к лечению этой болезни. Об этом сообщает израильское издание "Mako".
В институте отметили, что это далеко не вакцина, но находка антител является первым шагом на пути к вакцинации, то есть производство лекарства от эпидемии может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.
Сообщается, что антитела получены из образцов крови, взятых у выздоровевших пациентов и животных.
Источник: 112.ua/
Темы: вакцина, коронавирус
Загрузка...