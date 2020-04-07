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Израильские биологи получили антитела против коронавируса

Израильские биологи получили антитела против коронавируса

Это открытие приближает человечество к лечению болезни

Исследователи Израильского института биологических исследований в Нес-Ционе смогли получить антитела к коронавирусу, что приближает человечество к лечению этой болезни. Об этом сообщает израильское издание "Mako".

В институте отметили, что это далеко не вакцина, но находка антител является первым шагом на пути к вакцинации, то есть производство лекарства от эпидемии может начаться гораздо раньше, чем ожидалось.

Сообщается, что антитела получены из образцов крови, взятых у выздоровевших пациентов и животных.

Источник: 112.ua/

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