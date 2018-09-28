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Изюмские малыши попали в больницу: подробности от врачей

Изюмские малыши попали в больницу: подробности от врачей

Напомним, что ранее появилась информация о том, что пятеро воспитанников ясли-сада №17 в Изюме попали в инфекционное отделение ЦРБ.

Случившееся прокомментировали в Госпродпотребслужбе. Так, по состоянию на 27 сентября в Изюмской центральной районной больнице находятся два воспитанника этого заведения. Причем, один из них с диагнозом ОРВИ. Второй ребенок поступил к медикам  раньше и последний раз посещал детский сад месяц назад. Соответственно эти два случая эпидемиологически не связаны между собой.

Новых случаев заболевания среди воспитанников Изюмского ясли-сада № 17 не зарегистрировано.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дети

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