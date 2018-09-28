Изюмские малыши попали в больницу: подробности от врачей

Напомним, что ранее появилась информация о том, что пятеро воспитанников ясли-сада №17 в Изюме попали в инфекционное отделение ЦРБ.

Случившееся прокомментировали в Госпродпотребслужбе. Так, по состоянию на 27 сентября в Изюмской центральной районной больнице находятся два воспитанника этого заведения. Причем, один из них с диагнозом ОРВИ. Второй ребенок поступил к медикам раньше и последний раз посещал детский сад месяц назад. Соответственно эти два случая эпидемиологически не связаны между собой.

Новых случаев заболевания среди воспитанников Изюмского ясли-сада № 17 не зарегистрировано.

Агентство Телевидения Новости