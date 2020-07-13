Известная гимнастка объяснила разницу между утренней и вечерней зарядкой

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила, в чем разница между утренней и вечерней зарядкой. По ее словам, вечерняя зарядка должна быть направлена не на аэробные нагрузки, а на растяжку мышц.

— Утром можно делать все что угодно: хоть разминку шеи, хоть приседания. Жить надо, двигаться, — сказала Утяшева.

Вечерняя зарядка тоже важна, подчеркнула она.

— Надо делать релакс, тянуться. Мышцы вечером более расслабленные, так что если дамы мечтают сесть на шпагат, лучше заниматься вечером. Можно закидывать ноги за голову в положении лежа, чтобы позвоночник растягивался. Надо не через силу, а так, чтобы было в кайф, — отметила спортсменка.

Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница международных соревнований.

По словам медиков, утренняя гимнастика — отличный способ правильно начать свой день. Она улучшит метаболизм, поможет зарядиться энергией. При движениях рук, ног улучшается деятельность сердца и сосудов, нормализуется работа нервной и дыхательной системы. Известно, что с утра человек не отличается быстротой реакций и активной умственной деятельностью, поскольку ночью все эти показатели снижаются. Гимнастика помогает проснуться и привести себя в рабочее состояние.

Вечерняя гимнастика поможет поможет избавиться от чрезмерного аппетита, успокоить нервную систему и снять стресс, избавиться от накопленной за день усталости, улучшить состояние позвоночника и избавиться от болей в спине.

Источник: Новости Ю

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