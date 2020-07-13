Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:27
Просмотров: 128

Известная гимнастка объяснила разницу между утренней и вечерней зарядкой

Известная гимнастка объяснила разницу между утренней и вечерней зарядкой

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила, в чем разница между утренней и вечерней зарядкой. По ее словам, вечерняя зарядка должна быть направлена не на аэробные нагрузки, а на растяжку мышц.

— Утром можно делать все что угодно: хоть разминку шеи, хоть приседания. Жить надо, двигаться, — сказала Утяшева.

Вечерняя зарядка тоже важна, подчеркнула она.

— Надо делать релакс, тянуться. Мышцы вечером более расслабленные, так что если дамы мечтают сесть на шпагат, лучше заниматься вечером. Можно закидывать ноги за голову в положении лежа, чтобы позвоночник растягивался. Надо не через силу, а так, чтобы было в кайф, — отметила спортсменка.

Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, неоднократная победительница международных соревнований.

По словам медиков, утренняя гимнастика — отличный способ правильно начать свой день. Она улучшит метаболизм, поможет зарядиться энергией. При движениях рук, ног улучшается деятельность сердца и сосудов, нормализуется работа нервной и дыхательной системы. Известно, что с утра человек не отличается быстротой реакций и активной умственной деятельностью, поскольку ночью все эти показатели снижаются. Гимнастика помогает проснуться и привести себя в рабочее состояние.

Вечерняя гимнастика поможет поможет избавиться от чрезмерного аппетита, успокоить нервную систему и снять стресс, избавиться от накопленной за день усталости, улучшить состояние позвоночника и избавиться от болей в спине.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: зарядка

Читайте ещё:

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 