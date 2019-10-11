Извлекают магнитами осколки: как спасают жизни защитников Украины в военном госпитале

Влада в начале осени в Харьковский военный госпиталь доставили вертолетом в состоянии средней тяжести. 10 сентября он вместе с военными вблизи Попасной вел наблюдение, как вдруг противник начал обстрел из крупнокалиберного пулемета

Влад, позывной "Водянчик", морской пехотинец

Все лице почало пекти, я даже не бачив, що в мене з рукою. А лице… бо воно аж гаряче пекло. Оказується, це шрами, ну, зараз. Воно повністю було розірвано, там, осколками. Все лице в крові, очі, повністю, все в рот воно стікало. Потім через время буквально через 4-5 минут починаю знімати “фліск”, а в мене все плече тут в крові, зламало, якби, кістку

Защищать границы государства, рассказывает военнослужащий, стремился еще со школы. Поэтому, как только исполнилось 18, сразу же начал собирать документы. Выбирал между ВДВ и морской пехотой. Выбор сделал в пользу последней, хотя, говорит, 11 раз прыгнул с парашютом.

Влад, позывной "Водянчик", морской пехотинец

Тільки учоба прекратилася, зразу давай собирати документи, ну, я якось і до цього, якби, планував. От мені чогось нравилося. Оце, коли началися тільки ці - Майдан, усі ці події, я ще в школу тоді ходив, і якби нічого зробити не міг, а потім вже була така можливість робити свій вибір. І я його зробив

За 5 лет войны в госпитале научились делать почти все, рассказывает полковник медицинской службы Юрий Ильяшенко. За это время врачи даже разработали специальные магниты, чтобы извлекать обломки из ран. За это изобретение получили государственную премию и более десятка патентов. Теперь, благодаря разработке, врачам не нужно делать глубокие разрезы, уменьшается время пребывания больного под наркозом и степень травматизации.

Юрий Ильяшенко, зам.нач. центра по клинической работе, врач-терапевт

Наприклад, якщо осколок попав глибоко десь в легені, це ж треба робить. Сама операція пошука самого осколка, вона більшу травму надає, ніж осколок, а видалять часто надо, а з допомогою магніта вона або в рану чіпляється. Або єсть таке, шо магніт прикладується до легені, коли трубочку проложили. До легені - “бах!” і желізяка підтянулася, чуть-чуть надсікли, і все це ендоскопічно

Хотя сейчас количество военнослужащих в госпитале существенно уменьшилось, врачи еще не отвыкли от того, что суббота и воскресенье могут быть рабочими. При необходимости в самом скором времени готовы принимать раненых. Ведь алгоритм работы уже давно работает как часы.

Тоже у нас тут одпрацьовано алгоритм - анестезіолог, реанімабіль зустрічають тут. Поки летів вертольот, якщо це нічний час чи поза роботою - визвали лаборанта комп’ютерного томографу, привели необхідних фахівців - окуліста, нейрохірурга

Между тем Влад стремится как можно скорее выписаться из больницы, чтобы быть дома в Киевской области 19 октября на дне рождения у мамы. Позже планирует поступить в ВУЗ, чтобы стать психологом.

Агентство Телевидения Новости