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Женщина ослепла после принятия обычного душа в контактных линзах

Женщина ослепла после принятия обычного душа в контактных линзах

Жительница Соединенного Королевства обратилась к офтальмологу после того, как в течение двух месяцев плохо видела и испытывала боль в области глаз.

Дальнейшие исследования показали, что с формальной точки зрения левый глаз 41-летней пострадавшей можно считать незрячим, передает Naked Science.

Образцы, взятые из глаз, дали положительный результат на акантамебный кератит  -  редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу. Это может навредить зрению и привести к слепоте.

Столкнуться с подобной проблемой можно в том случае, если промывать контактные линзы водопроводной водой или купаться, не снимая их.

Пострадавшей, которая как раз принимала душ, не снимая линз, пришлось пройти курс медикаментозного лечения, а также провести операцию по пересадке роговицы от умершего донора.

После операции ее зрение немного улучшилось. Примечательно, что похожие случаи в своей практике совсем недавно описывали и другие специалисты.

 

Источник: strana.ua

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Темы: глаза, линзы

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