Женщины, будьте бдительны!: 7 привычек, которые методично и успешно убивают вашу кожу

Проводить много времени под солнцем, злоупотреблять алкоголем, быстрыми углеводами, курить и есть слишком много сладкого — «проверенные» способы быстро состарить кожу. Но есть и менее очевидные привычки, которые за короткое время добавят нам пять, а то и десять лет — и сбросить их будет ох как непросто.

1- Не умываться перед сном

Даже если вы не пользуетесь декоративной косметикой, важно каждый вечер умываться, чтобы очистить ее от следов пыли, дыма, уходовой косметики. Все это может забивать поры и мешать вашей кожи обновляться во время сна — и в итоге наутро она будет выглядеть уставшей и тусклой.

2- Мало спать

Кстати о ночном отдыхе: во время сна разгружается и обновляется не только наш мозг, но и кожа. И если вы экономите на сне и отдыхаете меньше восьми часов, это может привести к появлению кругов под глазами, тусклого и нездорового цвета лица, а также ранних морщин.

3- Неправильно подбирать косметику

Чтобы антивозрастной крем действительно работал, важно, чтобы в его состав входил ретинол. Но нужно помнить, что этот компонент обладает высокой активностью и в больших дозах может привести к раздражению и повреждениям кожи. Поэтому начинайте с крема с небольшим содержанием ретинола, постепенно увеличивая концентрацию.

4- Редко менять постельное белье

Не реже одного раза в неделю, а если ваша кожа склонна к появлению прыщей и других высыпаний, то еще чаще. Дело в том, что на подушке остаются бактерии, следы пота, отслоившиеся чешуйки кожи — и все это может нанести вред и повредить вашу кожу.

5- Ложиться спасть с косметикой на лице

Никогда, ни при каких обстоятельствах не ложитесь спать, не смыв всю косметику — в противном случае вы не только испортите кожу, но и можете получить серьезные инфекции глаз. Как бы вы ни устали — обязательно умойтесь!

6- Не увлажнять кожу

Увлажняющий крем необходим людям с любым типом кожи, а не только тем, у кого она сухая или стареющая. Даже если у вас жирная кожа, вам все равно необходимо регулярное увлажнение — главное, правильно подобрать крем и не забывать пользоваться им утром и вечером.

7- Спать в теплой спальне

Идеальная температура для сна — +18 градусов по Цельсию. Чем жарче в вашей спальне, тем хуже вы спите и тем хуже отдыхает и регенерирует ваше тело, в том числе и кожа. Так что постепенно понижайте температуру в спальне — ваша кожа скажет вам: «спасибо!».

Источник: mixnews.lv/

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