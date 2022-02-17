Жители Харьковщины могут бесплатно пройти медицинское обследование на современном оборудовании

Новое медицинское оборудование появилось в громадах благодаря реконструкции приемных отделений в рамках президентской программы «Большое строительство».

В реконструированных приемных отделениях можно бесплатно пройти диагностику на компьютерном томографе, рентген-аппарате или сделать ультразвуковое обследование.

Для этого нужно иметь направление от семейного врача, с которым заключена декларация. Также бесплатно проводят обследование ургентным больным.

«Благодаря Президентской программе «Большое строительство» мы улучшаем не только условия лечения, реконструируя помещения, но и равномерно покрываем область качественными медицинскими услугами. Ведь все приемные отделения, амбулатории оснащаются необходимым современным медицинским оборудованием. Чтобы каждый житель Харьковщины мог, не выезжая в областной центр, получить качественную медицинскую помощь», – отметил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Современное медицинское оборудование для обследований есть в следующих приемных отделениях:

Балаклейская центральная клиническая районная больница (Изюмский район, г. Балаклея, ул. Партизанская, 25) – рентген;Богодуховская центральная районная больница (Богодуховский район, г. Богодухов, ул. Комарова, 3) – рентген;Волчанская центральная районная больница (Чугуевский район, г. Волчанск, ул. Шевченко, 28) – КТ, рентген;Дергачевская центральная районная больница (Харьковский район, г. Дергачи, ул. 1 Мая, 23) – КТ;Центральная городская больница Песчанской Богоматери – (Изюмский район, г. Изюм, ул. Забольничная/пер. Забольничный, 5/4) – КТ, УЗИ;Красноградская центральная районная больница (Красноградский район, г. Красноград, ул. Шиндлера, 91) – КТ;Купянское территориальное медицинское объединение – (Купянский район, г. Купянск, ул. Больничная, 2) – КТ, рентген;Лозовское территориальное медицинское объединение (Лозовский район, с. Катериновка, ул. Живописная, 42) – КТ, УЗИ;Мерефянская центральная районная больница (Харьковский район, г. Мерефа, ул. Днепровская, 148) – КТ;Чугуевская центральная больница им. М.И. Кононенко (Чугуевский район, г. Чугуев, ул. Гвардейская, 52) – КТ, УЗИ;городская клиническая многопрофильная больница №17 (г.Харьков, просп. Московский, 195) – КТ, рентген;городская клиническая многопрофильная больница №25 (г. Харьков, просп. Александровский, 122) – КТ, УЗИ;КНП «МКЛШНМД им. проф. О.И. Мещанинова» (г. Харьков, пер. Балакирева, 3А) – КТ, УЗИ.

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