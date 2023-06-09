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Жителів Краснокутської громади просять не відчиняти вікна та менше перебувати на вулиці

Жителів Краснокутської громади просять не відчиняти вікна та менше перебувати на вулиці

Сьогодні вночі окупанти завдали ударів по об’єкту нафтогазової інфраструктури Краснокутської громади: у зв’язку з пожежею, яка виникла на підприємстві, відбулися шкідливі викиди в атмосферне повітря.

Про це 9 червня повідомила голова Краснокутської селищної громади Ірина Карабут.

«У зв’язку з погіршенням якості повітря Державна установа «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб міністерства охорони здоров’я України» закликає населення Краснокутської громади, а особливо жителів смт Краснокутськ, с. Качалівка та с. Любівка, не відкривати вікна, здійснити вологе прибирання в оселях та обмежити перебування на вулиці цими вихідними (особливо це стосується дітей)», йдеться у повідомленні.   

Агентство Телевидения Новости

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