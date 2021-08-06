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Жіночий мозок отримує більше користі від кофеїну, ніж чоловічий

Жіночий мозок отримує більше користі від кофеїну, ніж чоловічий

Результати дослідження французького національного інституту в Монпельє можуть потішити шанувальників кави, а точніше, їх прекрасну половину. Як виявилося, жіночий мозок отримує більше користі від регулярного споживання кофеїну, ніж чоловічий.

Протягом чотирьох років учені перевіряли когнітивні здібності 7 тисяч жінок. Вони прийшли до висновку, що інтелект жінок, які випивали не менше трьох чашок кави на день, був вищим, ніж у тих, хто обходився однією. Ефект посилювався з віком, у 65-річних, які пили багато кави, ризик погіршення розумової діяльності був нижче на 30 %, а у тих, кому за 80 років — на 70 %!

Дослідникам не вдалося довести цей же ефект від кофеїну у чоловіків. Автори прийшли до висновку, що жіночий організм більш чутливий до психостимуляторів, і засвоює їх інакше, ніж протилежна стать.

На особливий вплив кофеїну на жінок звернули увагу і науковці Гарварду. Вони стверджують, що підвищене споживання кофеїну може захистити дам від депресії. За їхніми даними, у жінок, які випивали від трьох до чотирьох чашок кави на день, на 20 % нижчий ризик впасти в тяжку депресію.

У кожній чашці кави міститься в середньому 100 міліграмів кофеїну. А ця речовина, як запевняють експерти, має вирішальне значення для гарного настрою.

Кофеїн блокує певні хімічні рецептори в мозку, такі як аденозин, що має ефект, аналогічний збільшенню вироблення дофаміну. Ймовірно, це і тримає мозок жінок у тонусі.

Источник: https://newsyou.info/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кофе

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