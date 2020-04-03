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Кабмин официально разрешил маски-handmade

Кабмин официально разрешил маски-handmade

Кабинет министров обязал работников торговли и сферы услуг иметь защиту лица и глаз и позволил всем изготавливать маски самостоятельно.

Об этом говорится в изменениях в постановление № 211 о предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 ", внесенных правительством 2 апреля.

Согласно документу, с 6 апреля и до конца срока карантина (пока это 24 апреля) украницам запрещено находиться в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Работа предприятий торговли возможна при условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, пребывание в помещении - не более одного посетителя на 10 кв. метров торговой площади, а также соблюдение других санитарных и противоэпидемических мероприятий

То же самое касается деятельности банков, финансовых учреждений, а также медицинской практики и ветеринарной практики.

Кроме того, при условии соблюдения указанных правил, разрешается деятельность автозаправочных комплексов, деятельности по продаже, предоставления в аренду, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их периодических испытаний на предмет дорожной безопасности.

В средствах индивидуальной защиты возможна также деятельность работников по оказанию услуг подключения потребителей к Интернету, ремонту офисной и компьютерной техники, бытовых изделий и предметов личного потребления.

При условии обеспечения персонала защитой лица и глаз, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий разрешается деятельность по предоставлению услуг общественного питания по адресной доставке заказов.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: карантин

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