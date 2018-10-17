Кабмин снял ограничения при выборе технологии реабилитации детей с ДЦП

Кабинет министров снял ограничения при выборе технологии реабилитации детей с диагнозом "детский церебральный паралич" (ДЦП), урегулировав порядок использования бюджетных средств.

Согласно соответствующему постановлению правительства, принятому на заседании Кабмина в среду, из утвержденного 28 марта 2011 года постановлением Кабмина №325 порядка использования средств, предусмотренных для такой реабилитации, изъяты положения, ограничивающие выбор технологии проведения реабилитации детей с ДЦП.

В частности, изъяты положения, согласно которым бюджетные средства направлялись на реабилитацию детей с ДЦП с использованием "высокоэффективной инновационной медицинской технологии".

Ранее, согласно постановлению №325, средства для реабилитации детей с ДЦП из госбюджета направлялись для проведения реабилитации в Международной клинике восстановительного лечения - Клинике Козявкина в Трускавце Львовской области.

Агентство Телевидения Новости