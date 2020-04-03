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Кабмин усилил ограничения во время карантина (документ)

Кабмин усилил ограничения во время карантина (документ)

Кабинет министров под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса усилил ограничения во время карантина и запретил выходить на улицу без документов.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В частности, Кабинет министров запретил:

с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора;

с 6 апреля перемещаться более чем по два человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме случаев выгула собак одним человеком и в случае служебной необходимости);

посещение детских площадок;

нахождение на улице без документов, удостоверяющих личность;

пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых;

самовольное оставление места обсервации (изоляции).

Напомним, карантин в Украине был продлен до 24 апреля.

Нові карантинні обмеження from Andrew Vodianyi

Агентство Телевидения Новости

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