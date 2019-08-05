Как актеру Тому Крузу удается сохранять идеальную физическую форму: простые секреты

Люди с возрастом стареют и теряют физическую форму, но Том Круз, похоже, один из тех немногих счастливчиков, кому об этом забыли рассказать. Когда до 60 лет уже рукой подать, актер остается супер активным не только на экране – скалолазание, байдарки, автоспорт, фехтование.

Как Том Круз остается таким молодым и энергичным?

1. Физическая активность

От этого не уйти, сколько здоровой пищи в себя не закидывай. У актера к слову, интересный подход к тренировкам в зале. Он таскает железо часто – по несколько раз в неделю, однако только в течение всего 9 месяцев в год. Остальные три – такой себе отпуск.

При этом практически каждый день независимо от времени года Круз пробегает по три километра и, конечно, на фоне всего этого не забывает о своих активные хобби.

Нам с вами и не надо поддерживать столь хорошую форму, чтобы круто выглядеть в роли спецагента. Достаточно чувствовать себя здоровым и как можно дольше оставаться активным. Для этого достаточно хотя бы два раза в неделю заглядывать в зал или на спорт площадку и ходить, ходить, ходить. Нет времени, сил, желания на бег, плавание или велосипед – хотя бы проходите по несколько километров в день и будет вам счастье.

Овощи – основа рациона Тома Круза

Каждый свой прием пищи, чтобы это не было: рыба, мясо или что угодно, Том Круз сопровождает порцией овощей. В нашем восприятии список последних часто ограничивается помидорами и огурцами, и на самом деле в этом списке десятки пунктов, поэтому меню разнообразное и не надоедает.



Том Круз

Например, спаржа – привычный продукт на столе актера. У нас это не слишком популярный овощ, впрочем на западе это сейчас модная фишка. Спарже есть что предложить нашему организму, не зря же французские короли средневековья, по легендам, позволяли есть этот овощ только дворянской элите.

Как и в других зеленых овощах, в спарже много клетчатки, которая помогает чистить наш организм. Всего в ста граммах этих стручков более трети суточной нормы витамина Ка. А еще очень много кремния. Этот элемент принимает непосредственное участие в формировании костей.



Спаржа очень полезная

А еще можете есть чеснок. Этот продукт давно прописался в меню тех, кто следит за своим здоровьем и даже Том Круз здесь не исключение.

Почему стоит есть чеснок?

Чеснок может помочь при простуде, положительно влияет на сердце и сосуды. Он помогает работе мозга и улучшает память. Чеснок обладает антипаразитарными свойства (если сделать его постоянной частью своего рациона, от чеснока действительно можно получить множество дивидендов в долгосрочной перспективе).

Однако чеснок следует избегать людям с проблемным желудком и хроническим панкреатитом. И даже если вы полностью здоровы, не следует есть его на голодный желудок.

Как уничтожить неприятный запарь от чеснока? Достаточно просто вместе с чесноком, или сразу после него, съесть лимон. Сплошная польза и никаких неприятных ситуаций.

Поэтому стоит брать пример с Тома Круза и заинтересоваться спаржей, в частности, а еще лучше овощами, в целом. Уже этого может хватить, чтобы улучшить качество своей жизни. Добавьте сюда еще и постоянную физическую активность и уже ни одна миссия не будет казаться невыполнимой.

Источник: 24tv.ua

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