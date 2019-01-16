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Как быстро сбить высокую температуру без медицинских препаратов

Как быстро сбить высокую температуру без медицинских препаратов

Главный симптом того, что в вашем организме поселился вирус – высокая температура. Сбить ее можно как медицинскими препаратами, так и народными средствами, более щадящими ваше здоровье.

Зима – время простудных заболеваний. Причиной тому служит большое количество инфекции вокруг и ослабленный иммунитет. В течение дня нормальная температура тела человека 36,6 может меняться. Интересно, что минимальная температура у нас бывает рано утром, а вот максимальная может появиться к вечеру. Однако, на протяжении жизни мы сталкиваемся и с такими ситуациями, когда градус термометра повышается до отметки 39-40 градусов по Цельсию буквально в течение часа. Происходит это из-за вирусов, инфекций или же воспалительных процессов внутри нашего организма. 

При повышенной температуре не нужно заниматься самолечением. Обязательно обратитесь к врачу. С разрешения медиков можно воспользоваться не только медикаментами для стабилизации температуры тела, но и различными народными средствами.

На первом месте среди «народных лайфхаков» находятся травы. Не зря именно на основе лекарственных растений создаются все самые лучшие таблетки и сиропы. Но чтобы не отравлять организм лишними химическими элементами, можно использовать дары природы в чистом виде.

Базилик. Как укрепляющее иммунитет средство можно пить настой базилика обыкновенного. Для этого добавьте к 2 столовым ложкам сырья 0,5 литра кипятка. Принимайте отвар по 1 стакану 3 раза в день.

Бузина черная. Это средство рекомендуется пить при ознобе и сильном жаре. Цветки черной бузины (1 столовая ложка) залейте кипятком (200 мл). Настой следует принимать по полстакана 3-4 раза в день. Помните, что для большей эффективности лекарственный напиток нужно употреблять в теплом виде.

Василистник малый. Еще одно жаропонижающее средство – настой травы василистника. Для приготовления домашнего лекарства необходимо взять 1 чайную ложку травы на 200 мл кипятка. Пить средство необходимо по полстакана 3-4 раза в день.

Вахта трехлистная. Высокую температуру также поможет сбить и это лекарственное растение. Для этого 10 грамм листьев необходимо смешать с 200 мл кипятка. Настой принимать по трети стакана 3 раза в день.

Добавим, что все перечисленные отвары и настойки можно принимать не только во время ОРВИ, но и при повышенной температуре, которая является следствием теплового удара. Будьте внимательны к своему здоровью, прислушивайтесь к организму и не занимайтесь самолечением!

Источник: u-news.com.ua

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Темы: грипп

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