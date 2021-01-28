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Как детство влияет на отношения во взрослой жизни: 4 типа привязанности

Как детство влияет на отношения во взрослой жизни: 4 типа привязанности

Отношения родителей и детей является первым и главным примером близких взаимоотношений. Психологи условно выделяют 4 типа привязанности, которые показывают, какую важную роль играет детство.

► Надежный

Это лучший тип, который формируется в дружеских семьях. Там родители поддерживают эмоциональный контакт с детьми, что в будущем помогает малышам легко налаживать отношения, ведь они чувствуют себя достойными любви.

Кроме этого, они уважают партнера, а также готовы к разумным компромиссам. Конечно, и у них случаются проблемы, однако проблема не через детство.

► Тревожный

В таком типе родители не поддерживали ребенка эмоционально, не удовлетворяли его потребности, отталкивали. Независимо от того, какая была причина.

Соответственно, когда дети вырастают, то скрывают свои чувства, а также избегают близких отношений. Они стараются держать партнера на расстоянии, однако в действительности такому человеку очень нужна поддержка. Иначе он чувствует себя одиноким.

► Дезориентированный

Этот тип привязанности чаще всего возникает у детей, если в семье часто наказывали или преобладала суровая атмосфера. То есть не чувствовал себя в безопасности.

Уже во взрослом возрасте их поведение может быть противоречивым, а также часто меняется. Например, они могут длительное время стремиться к отношениям, но, начав их, внезапно прекратить без причин.

► Амбивалентная

Возникает, если родители были непоследовательными и непредсказуемыми. Например, одну и ту же вещь могли запрещать, а потом позволять, не объясняя ничего. В таком случае, ребенок не может понять, как вести себя, как заслужить родительскую любовь.

Повзрослев, человек будет иметь низкую самооценку; в отношениях будет зависимым от партнера, болезненно реагировать на любые изменения и постоянно требовать подтверждения любви.

Детские травмы можно перерасти, а сценарии взаимоотношений в своей голове – изменить. Однако важно понимать, что для этого необходима тяжелая работа над собой.


Источник: simya.24tv.ua

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