Как диагностировать и выбрать клинику для лечения рака
Онкологические заболевания поражают людей разного возраста и материального статуса. Рак не выбирает, поэтому внимательно относиться к своему здоровью должен каждый. При первом подозрении следует обратиться в онкоцентр и пройти обследование.
Что такое рак
Рак – злокачественное образование из патологических клеток организма. Он образуется, когда здоровые клетки определенного органа мутируют и растут бесконтрольно, накапливаются и формируют опухоль.
Не все опухоли злокачественные, но даже доброкачественные образования способны ухудшить здоровье человека. Поэтому любая опухоль требует диагностики и лечения.
Онкологическая “Клиника Варта” в Киеве на Ломоносова 33/43 предлагает современные подходы к диагностике и лечению разного вида опухолей.
Первые признаки рака
Первые симптомы рака могут быть общими:
- Постоянное недомогание, слабость и вялость. При этом не помогает ни отдых, ни прием витаминов.
- Расстройства желудка – диарея или запоры, тошнота и рвота.
- Повышение температуры без видимых причин.
- Появление крови в моче, кале, слюне.
- Лихорадка и повышенное потоотделение.
Как диагностировать рак
Признаки рака можно увидеть уже в общем анализе крови. Лейкоциты и СОЭ обычно превышают норму в несколько раз. Дополнительно врачи назначают биохимический анализ крови, в котором определяют онкомаркеры к тому или иному виду рака.
Чтобы уточнить расположение опухоли и ее размер, назначаются КТ, МРТ, УЗИ.
Для определения характера клеток проводят биопсию, при которой отбирают образец патологической ткани и исследуют его на злокачественность.
Пройти диагностику онкозаболеваний можно в специализированных частных центрах.
Как выбрать клинику для лечения рака
Если поставлен неутешительный диагноз, перед человеком стоит вопрос о выборе клиники. На что нужно обратить внимание:
- Частная клиника или государственная. В частных клиниках лечение стоит дороже, но вы гарантировано получаете индивидуальный подход, комфортные условия, современное лечение.
- Оборудование. Онкоцентр должен иметь в арсенале современное оборудование для диагностики и лечения рака.
- Медицинский персонал. Врачи и медсестры онкоцентра должны пройти обязательную подготовку и знать, как лечить больных с раком.
Онкоцентр на Ломоносова
“Клиника Варта” в Киеве на Ломоносова 33/43 – это профессиональный онкоцентр. Тут работают врачи с более чем 20-летним стажем. Новейшее оборудование позволяет провести точную диагностику рака.
Лечение подбирается в индивидуальном порядке в соответствии с международными протоколами.
В “Клинке Варта” вы можете:
- Рассчитывать на консалтинг от онкологов и профильных специалистов.
- Пройти полное обследование – КТ, МРТ, УЗИ на современном оборудовании.
- Получить хирургическое лечение опухолей.
- Пройти курс химиотерапии препаратами, признанными во всем мире.
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