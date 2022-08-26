Как диагностировать и выбрать клинику для лечения рака

Онкологические заболевания поражают людей разного возраста и материального статуса. Рак не выбирает, поэтому внимательно относиться к своему здоровью должен каждый. При первом подозрении следует обратиться в онкоцентр и пройти обследование.

Что такое рак

Рак – злокачественное образование из патологических клеток организма. Он образуется, когда здоровые клетки определенного органа мутируют и растут бесконтрольно, накапливаются и формируют опухоль.

Не все опухоли злокачественные, но даже доброкачественные образования способны ухудшить здоровье человека. Поэтому любая опухоль требует диагностики и лечения.

Онкологическая “Клиника Варта” в Киеве на Ломоносова 33/43 предлагает современные подходы к диагностике и лечению разного вида опухолей.

Первые признаки рака

Первые симптомы рака могут быть общими:

Постоянное недомогание, слабость и вялость. При этом не помогает ни отдых, ни прием витаминов.

Расстройства желудка – диарея или запоры, тошнота и рвота.

Повышение температуры без видимых причин.

Появление крови в моче, кале, слюне.

Лихорадка и повышенное потоотделение.

Как диагностировать рак

Признаки рака можно увидеть уже в общем анализе крови. Лейкоциты и СОЭ обычно превышают норму в несколько раз. Дополнительно врачи назначают биохимический анализ крови, в котором определяют онкомаркеры к тому или иному виду рака.

Чтобы уточнить расположение опухоли и ее размер, назначаются КТ, МРТ, УЗИ.

Для определения характера клеток проводят биопсию, при которой отбирают образец патологической ткани и исследуют его на злокачественность.

Пройти диагностику онкозаболеваний можно в специализированных частных центрах.

Как выбрать клинику для лечения рака

Если поставлен неутешительный диагноз, перед человеком стоит вопрос о выборе клиники. На что нужно обратить внимание:

Частная клиника или государственная. В частных клиниках лечение стоит дороже, но вы гарантировано получаете индивидуальный подход, комфортные условия, современное лечение.

Оборудование. Онкоцентр должен иметь в арсенале современное оборудование для диагностики и лечения рака.

Медицинский персонал. Врачи и медсестры онкоцентра должны пройти обязательную подготовку и знать, как лечить больных с раком.

Онкоцентр на Ломоносова

“Клиника Варта” в Киеве на Ломоносова 33/43 – это профессиональный онкоцентр. Тут работают врачи с более чем 20-летним стажем. Новейшее оборудование позволяет провести точную диагностику рака.

Лечение подбирается в индивидуальном порядке в соответствии с международными протоколами.

В “Клинке Варта” вы можете:

Рассчитывать на консалтинг от онкологов и профильных специалистов.

Пройти полное обследование – КТ, МРТ, УЗИ на современном оборудовании.

Получить хирургическое лечение опухолей.

Пройти курс химиотерапии препаратами, признанными во всем мире.

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