Как эмоции окружающих влияют на настроение: сенсационное открытие

Раскрыта тайна контроля над человеческими эмоциями

Американские ученые выяснили, что спокойный человек менее подвержен влиянию злых людей. В то время как желание испытывать гнев делает человека уязвимым к негативно настроенному окружению.

Такой вывод исследователи сделали в ходе лабораторных экспериментов. Чтобы изучить то, как люди реагируют на неприятные ситуации и относятся к другим, они рассмотрели гнев по отношению к политически спорным событиям в серии исследований с 107 участниками. Они провели анализ почти 19 миллионов твитов в ответ на полицейскую стрельбу Майкла Брауна в Фергюсоне, штат Миссури, в 2014 году, сообщает портал Главное.

Участникам показывали изображения, которые могли бы вызвать негативные эмоции. К примеру, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. После чего она рассказали участникам, как другие люди относились к этим изображениям.

Специалисты определили, что участники эксперимента, которые хотели чувствовать себя спокойно, были в три раза более подвержены влиянию людей, выражающих спокойствие, чем разозленные участники исследования. А те, кто хотел ощущать гнев, также были в три раза более подвержены влиянию других разозленных людей, чем добровольцы, пребывающие в спокойной состоянии. Эти участники стали более эмоциональными, когда узнали, что другие также чувствовали подобные эмоции.

По мнению ученых, это говорит о том, что для возможности контроля над своими эмоциями, нужно тщательно подходить к выбору своего окружения. Ведущий автор исследования и сотрудник Стэнфордского университета Амит Голденберг пояснил: "Если вы не хотите злиться сегодня, один из способов сделать это — избегать злых людей. Есть ли у некоторых укоренившееся предпочтение к более сильным эмоциям, чем у других? Это один из моих следующих вопросов".

Источник: ukrainianwall.com

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