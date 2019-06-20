Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:57
Просмотров: 93

Как эмоции окружающих влияют на настроение: сенсационное открытие

Как эмоции окружающих влияют на настроение: сенсационное открытие

Раскрыта тайна контроля над человеческими эмоциями

 

Американские ученые выяснили, что спокойный человек менее подвержен влиянию злых людей. В то время как желание испытывать гнев делает человека уязвимым к негативно настроенному окружению.  

Такой вывод исследователи сделали в ходе лабораторных экспериментов. Чтобы изучить то, как люди реагируют на неприятные ситуации и относятся к другим, они рассмотрели гнев по отношению к политически спорным событиям в серии исследований с 107 участниками. Они провели анализ почти 19 миллионов твитов в ответ на полицейскую стрельбу Майкла Брауна в Фергюсоне, штат Миссури, в 2014 году, сообщает портал Главное.

Участникам показывали изображения, которые могли бы вызвать негативные эмоции. К примеру, людей, сжигающих американский флаг, и американских солдат, издевающихся над заключенными в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. После чего она рассказали участникам, как другие люди относились к этим изображениям.

 

Как эмоции окружающих влияют на настроение: сенсационное открытие

 

Специалисты определили, что участники эксперимента, которые хотели чувствовать себя спокойно, были в три раза более подвержены влиянию людей, выражающих спокойствие, чем разозленные участники исследования. А те, кто хотел ощущать гнев, также были в три раза более подвержены влиянию других разозленных людей, чем добровольцы, пребывающие в спокойной состоянии. Эти участники стали более эмоциональными, когда узнали, что другие также чувствовали подобные эмоции.

По мнению ученых, это говорит о том, что для возможности контроля над своими эмоциями, нужно тщательно подходить к выбору своего окружения. Ведущий автор исследования  и сотрудник Стэнфордского университета Амит Голденберг пояснил: "Если вы не хотите злиться сегодня, один из способов сделать это — избегать злых людей. Есть ли у некоторых укоренившееся предпочтение к более сильным эмоциям, чем у других? Это один из моих следующих вопросов".

Источник: ukrainianwall.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: эмоции

Читайте ещё:

Какими болезнями грозит обида и как это работает
10.06.2019 12:58    383
ВОЗ признала синдром эмоционального выгорания болезнью
28.05.2019 08:37    212
Слезы помогают похудеть: ученые открыли секрет
21.05.2019 09:05    184
Бритни Спирс рассказала, кто насильно удерживал ее в психбольнице
15.05.2019 01:54    378
Как победить свой страх: 4 главных совета
13.05.2019 09:41    309
Медики выяснили, сколько минут в день нужно смеяться для продления жизни
08.04.2019 08:51    1832
Точно измерить эмоции теперь сможет даже самый бюджетный смартфон
04.03.2019 07:13    315
Гнев — признак болезни: врач сказал, что нужно лечить
13.02.2019 08:02    511
Радость в Париже и грусть в Брюсселе. Эмоции после первого полуфинального матча ЧМ-2018
11.07.2018 12:53    308
У Японії придумали, як спробувати музику на смак
06.07.2017 08:11    310
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 