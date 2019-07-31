Как есть хлеб без вреда телу и здоровью

Многие диеты начинаются с того, что вынуждают вас отказаться от употребления простых углеводов, и прежде всего – от хлебных изделий. Действительно ли нужно полностью исключать хлеб из рациона, чтобы улучшить здоровье и фигуру – давайте разберемся.

Хлеб белый

Данный продукт имеет достаточно простой состав, а значит, и предсказуемое количество энергии. Белый хлеб, такой, например, как пита, маца или лаваш, может содержат лишь муку и воду. Традиционный же батон, или, к примеру, чиабатта содержат также дрожжи, соль и сахар.

Если вы ведете активный образ жизни и едите белый хлеб, то таким образом вы словно подкидываете в топку дрова, чтобы они затем сгорели и дали вам энергию. Как же при этом не набрать лишний вес?

Если вы не представляете жизнь без белого хлеба, старайтесь есть его только до обеда. Ваш лимит – 1-2 ломтика. Лучше всего сочетать белый хлеб со свежими овощами или белком (к примеру, с омлетом). И еще одно условие – после употребления белого хлеба обязательно займитесь физической активностью (например, прогуляйтесь пешком).

Хлеб черный

Хотя многие люди считают черный хлеб безвредным для фигуры, на самом деле это зависит от его составляющих. Многие виды черного хлеба (например, бородинский) содержат даже больше сахара, чем белый хлеб. Более того, черный хлеб также может иметь в составе сиропы и патоку – именно эти ингредиенты обеспечивают темный цвет. А если хлеб содержит орехи и сухофрукты, то его вовсе можно назвать десертным продуктом. Поэтому такой хлеб лучше есть в первой половине дня, спустя пару часов после основного приема пищи.

Хлеб цельнозерновой

Крупные части зерен или целые зерна, которые содержит этот хлеб, известны своими питательными качествами. Главное условие при употреблении цельнозернового хлеба – тщательно пережевывать каждое зернышко. В противном случае полезные вещества не усвоятся организмом.

Источник: rz.com.ua

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