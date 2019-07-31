Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:39
Просмотров: 118

Как есть хлеб без вреда телу и здоровью

Как есть хлеб без вреда телу и здоровью

Многие диеты начинаются с того, что вынуждают вас отказаться от употребления простых углеводов, и прежде всего – от хлебных изделий. Действительно ли нужно полностью исключать хлеб из рациона, чтобы улучшить здоровье и фигуру – давайте разберемся.

Хлеб белый

Данный продукт имеет достаточно простой состав, а значит, и предсказуемое количество энергии. Белый хлеб, такой, например, как пита, маца или лаваш, может содержат лишь муку и воду. Традиционный же батон, или, к примеру, чиабатта содержат также дрожжи, соль и сахар.

Если вы ведете активный образ жизни и едите белый хлеб, то таким образом вы словно подкидываете в топку дрова, чтобы они затем сгорели и дали вам энергию. Как же при этом не набрать лишний вес?

Если вы не представляете жизнь без белого хлеба, старайтесь есть его только до обеда. Ваш лимит – 1-2 ломтика. Лучше всего сочетать белый хлеб со свежими овощами или белком (к примеру, с омлетом). И еще одно условие – после употребления белого хлеба обязательно займитесь физической активностью (например, прогуляйтесь пешком).

Хлеб черный

Хотя многие люди считают черный хлеб безвредным для фигуры, на самом деле это зависит от его составляющих. Многие виды черного хлеба (например, бородинский) содержат даже больше сахара, чем белый хлеб.  Более того, черный хлеб также может иметь в составе сиропы и патоку – именно эти ингредиенты обеспечивают темный цвет. А если хлеб содержит орехи и сухофрукты, то его вовсе можно назвать десертным продуктом. Поэтому такой хлеб лучше есть в первой половине дня, спустя пару часов после основного приема пищи.

Хлеб цельнозерновой

Крупные части зерен или целые зерна, которые содержит этот хлеб, известны своими питательными качествами. Главное условие при употреблении цельнозернового хлеба – тщательно пережевывать каждое зернышко. В противном случае полезные вещества не усвоятся организмом.

Источник: rz.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: питание

Читайте ещё:

В Харькове пройдет медовая ярмарка
30.07.2019 08:23    270
Харьков остался без грибов. Сушеных
30.07.2019 06:30    328
Здобули - столичный окружной админсуд остановил переход ВСУ на систему полноценного питания
28.07.2019 07:16    235
Скільки грошей жителі Харківської області витрачають на їжу – статистика
27.07.2019 09:08    205
Названы полезные продукты, которые часто едят неправильно
18.07.2019 10:26    561
Как готовить еду на неделю: 3 совета для начинающих
18.07.2019 09:53    303
Есть вопрос: как привить детям любовь к овощам?
17.07.2019 09:00    161
Брат Илона Маска намерен совершить революцию в сельском хозяйстве
14.07.2019 11:33    261
В Харькове из продажи срочно изымают опасные снеки
12.07.2019 07:20    1092
В харьковском супермаркете среди продуктов заметили мышей (ФОТО)
11.07.2019 07:25    873
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 