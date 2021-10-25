Как и зачем удалять волосы на теле

Избавление от лишней растительности актуально на протяжении многих веков. Современные процедуры стали более эффективными и безопасными чем те, которыми пользовалась Клеопатра. Рассмотрим подробнее лучшие способы избавления от волос и причины для акцентирования внимания на этой теме.

Лазер – оптимальная методика удаления волос

Процедуры бритья, шугаринга или ваксинга дают краткосрочный эффект в комбинации со значительными болевыми ощущениями. Альтернативой стала лазерная эпиляция, позволяющая за несколько сеансов удалить все волосы и получить идеально гладкую кожу на долгое время. В Харькове можно записаться на лазерную эпиляцию в центре косметологии Лазерхауз (https://www.laserhouse.com.ua/kharkov), где предлагается комплекс услуг с возможностью удаления волос на любых участках тела. В отличие от других методик использование лазера позволяет сохранить результат на целый год. Среди преимуществ применения лазера стоит выделить:

- комфорт и безболезненность;

- сохранение результата на длительный срок;

- отсутствие травм кожного покрова;

- возможность забыть о вросших волосках;

- отсутствие воспалений волосяных фолликулов.

После прохождения курса нужно раз в 6-12 месяцев проходить повторную процедуру для закрепления эффекта, что намного удобнее чем бритье раз в несколько дней или использование воска раз в пару недель. Существуют некоторые ограничения на периоды подготовки к лазерной эпиляции и восстановления после нее (запрет на посещение солярия или сауны). Результат однозначно стоит кратковременного соблюдения несложных правил.

Почему необходимо избавляться от волос на теле?

Ярые поклонники бодипозитива пропагандируют «естественность», призывают беречь буйную растительность и гордиться ею. Но для большинства людей торчащие где попало волосы служат только символом нежелания ухаживать за собой. Безразличие к собственному телу отрицательно влияет на формирование образа человека. Нежелательная растительность на разных участках тела вызывает дискомфорт и стеснение. Кроме аспекта эстетики также учитывается фактор гигиены, риск размножения вредоносных микроорганизмов. В зонах бикини и подмышек особенно актуальна проблема неприятного запаха, вызванного активностью бактерий на волосяном покрове.

Аккуратная гладкая кожа привлекает представителей противоположного пола, исключает появление дополнительных моральных барьеров при близком знакомстве. Также важен внутренний комфорт, свобода носить любимую одежду без ощущения неловкости. Уверенность в себе – обязательная составляющая успеха. Забота о себе гарантирует поддержание высокой самооценки и решительного достижения поставленных целей.

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