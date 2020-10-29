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Как ловко отразить почти любую манипуляцию: мнение эксперта

Как ловко отразить почти любую манипуляцию: мнение эксперта

Один из лучших способов отразить почти любую манипуляцию, –использовать против манипулятора его же собственные приемы. Отзеркаливая психологическое давление мы, как правило, добиваемся отличного эффекта.

Но суть предлагаемой мною мощной стратегии отпора не только в том, чтобы использовать против манипулятора его же собственный прием. А еще и в том, чтобы сочетать этот прием с другими известными нам манипуляциями. Подобной контр атаки манипулятор, как правило, не ожидает. И именно таким образом можем решительно пробить его барьер защиты.

К примеру, манипулятор использует против нас манипуляцию «Любишь, значит» в стиле: «Если ты мне друг, ты не можешь мне отказать». Мы же, в свою очередь, не только отзеркаливаем этот прием по принципу: «Если бы ты, действительно, был моим другом, ты бы не обратился ко мне с подобной просьбой, зная, что я не смогу это сделать без вреда своим интересам».

Мы еще и докручиваем наш ответ дополнительной манипуляцией «Ярлыки» по формуле: «Сам подумай. Ты же не самый скудоумный человек на свете. Только самые глупые люди могут ставить под сомнение дружбу в подобных вопросах».

И это еще не все. Затем, мы добавляем манипуляцию «Обесценивание» через прием «Черный компромисс» в стиле: «Я и так для тебя здесь, здесь и здесь сделал столько всего. А ты, неблагодарный человек + серия упреков». Затем, обрушив уверенность манипулятора, мы расставляем свои границы и навязываем нужные нам условия, решения и действия.

Источник: psyban.ru/

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