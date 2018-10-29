Как минимизировать вред от перехода на зимнее время

В ночь на воскресенье, 28 октября, харьковчане вместе со всей Украиной в очередной раз перевели стрелки часов: теперь – на час назад.

Как это может сказаться на здоровье, рассказала врач-терапевт Ирина Григорьева.

– Как влияет на здоровье перевод стрелок, науке точно неизвестно. Вред от этой манипуляции пока достоверно не изучен, но существует период адаптации к переходу на новое время, говорит Ирина Григорьева. – Он длится примерно одну неделю. В первую очередь, этот период почувствуют пожилые люди, дети, а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией. Ряд врачей отмечает в это время обострение хронических заболеваний у своих пациентов. Скачет давление, снижается работоспособность, возникает головная боль, слабость, сонливость или, наоборот, бессонница. Это обусловлено тем, что в результате перехода на другое время, нарушается цикл сна и бодрствования, что влечет за собой нарушение деятельности иммунной, гормональной и сердечно-сосудистой систем. Обычно у скорой в это время прибавляется работы.

Но паниковать точно не стоит, отмечает терапевт. Просто нужно более бережно отнестись к своему здоровью, попытаться ограничить нагрузки. По словам Ирины Григорьевой, необходимо больше бывать на свежем воздухе, а также сбалансировать питание. Врач советует включить в рацион больше овощей, особенно будут полезны морковь, тыква и свекла. Кроме того, стараться есть больше яблок и зелени, исключить алкоголь, не злоупотреблять крепким чаем или кофе. Витамин С в этот период придется кстати.

– В период адаптации к зимнему времени важно увеличить время ночного сна, – советует Ирина Григорьев. – Причем попытки решить проблему за счет дневного сна, будут тщетными. Непродолжительный отдых днем, конечно, полезен, но он не заменит ночной сон.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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