Как можно будет купить антибиотики по новой схеме – разъяснение Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, как в Украине можно будет приобрести антибиотики по новой схеме.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, с 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов – всего 29 лекарственных средств.

«Это даст возможность увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить срок пребывания пациентов на стационарном лечении», — сказано в сообщении.

В Минздраве отмечают, что также продолжается поэтапная подготовка к внедрению отпуска лекарственных средств по электронным рецептам — с апреля 2022 года запланирован старт отпуска и выписки электронных рецептов на зарегистрированные в Украине антибактериальные (противомикробные) лекарственные средства.

В Минздраве сообщили, что для получения этих лекарств предусмотрен такой алгоритм:

пациент обращается к врачу, врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ), также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве, дальше пациенту нужно обратиться в аптеку, подключенную к ЕСОЗ, и сообщить номер рецепта, фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет провести отпуск лекарств.

В Минздраве подчеркивают, что контроль отпуска антибиотиков необходим, так как неправильное и избыточное употребление противомикробных препаратов приводит к развитию широкой резистентности – механизма, который снижает их эффективность, поскольку бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно усложняет или делает невозможным противодействие инфекциям.

В ведомстве отмечают, количество антимикробных препаратов, которые потребляют украинцы, точно неизвестно, однако есть анализ трендов.

«Согласно нему, в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд грн. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Выросли и объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн – в 2020», — сказано в сообщении.

«По антибиотикам «группы резерва» (лекарственных средств «последней надежды», которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие антибиотики не сработали), ситуация также неутешительная: объем всех продаж и закупок вырос более чем втрое: со 110,89 млн грн в 2018 году до 416,45 млн грн – в 2020 году», — добавили в МОЗ.

Источник: УНИАН

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