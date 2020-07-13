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Как наконец приучить людей носить маску: 10 советов от сексолога

Как наконец приучить людей носить маску: 10 советов от сексолога

Новая норма для посткоронавирусного общества.

Пандемия коронавируса никуда не ушла, а люди носят маски все реже. Теперь даже звезды напоминают о том, что не нужно забывать их надевать, например, на выходных к этому призвала Леди Гага. Сексолог Джилл Макдевит считает, что ношение маски можно сравнить с использованием презерватива. «Если вы хотите узнать, как заставить людей носить их, спросите у сексолога, — написала она. — Нам не впервой убеждать общество использовать барьер для защиты от смертельного вируса».

Сексолог поделилась 10 правилами, которые помогут убедить людей носить маски. По ее словам, их можно составить на основе 40 лет исследований о том, как люди используют презервативы.

— Не стоит стыдить, винить или осуждать других за то, что они не носят маску. Это не поможет их переубедить.

— Не притворяйтесь, что вам нравится пользоваться маской.

— Будьте честны, говоря о рисках, но не играйте на страхах других людей.

— Используйте разные подходы для разных поколений. Студент колледжа и бумер не пользуются масками из‑за разных причин. Говорите на их языке.

— Научите окружающих держать запасную маску в сумке, машине, у входной двери и т. д. Так вероятность их использования увеличится.

— Научите людей правильно общаться с теми, кто не хочет носить маску.

— Необходимо превратить ношение масок в норму.

— Все должны говорить одно и то же: учителя, коллеги, чиновники, врачи и кинозвезды.

— Необходима доступность. Маски должны быть бесплатными или почти что бесплатными. Они должны распространяться среди населения, чтобы носить их было легко.

— Необходимо улучшать дизайн масок, чтобы носить их было более комфортно.

Источник: daily.afisha.ru/

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Темы: карантин

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