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Как настроение матери влияет на детей: ответ психолога

Как настроение матери влияет на детей: ответ психолога

Мать и ребенок связаны на психологическом и моральном уровнях. И если у женщины плохое настроение, то ребенок непременно его почувствует., сообщает http://www.segodnya.ua

О том, как настроение матери влияет на детей, рассказал в Instagram известный психолог Михаил Лабковский.

"Дети, даже самые маленькие, считывают мамину "невербалику" и очень чутко понимают, что сейчас маме плохо. Какой бы она ни пыталась казаться радостной и веселой", – говорит психолог.

По его словам, родители часто совершают ошибку, когда начинают заниматься ребенком, делая это через силу.

"Очень часто мамы (да и отцы этим грешат) совершают вот такую ошибку: они занимаются ребенком через силу. Лишь бы няню не нанимать и не жить потом с бесконечным чувством вины (хотя вина тут стоит особняком отдельно и к ситуации не имеет никакого отношения). Поймите, что эти "ценные минуты", когда вы расчесывали кукол и гоняли паровозики через "не хочу" отпечатаются на детях и создадут уже их настрой, их настроение", – поясняет Михаил Лабковский.

Психолог рекомендует лучше заняться тем, чем вы хотите: "Идите на работу, зарядитесь силой. Сходите на шопинг, встретьтесь с подругой. И проводите с ребенком время качественно".

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