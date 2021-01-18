Как не переохладиться и не заболеть во время похолодания: советы от МОЗ (ИНФОГРАФИКА)

Похолодание грозит обморожениями, переохлаждениями и другими неприятностями, поэтому в МОЗ дали ряд советов.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Один из самых важных моментов перед выходом на улицу, когда температура снижается — выбор одежды. В МОЗ рекомендуют использовать принцип “капусты”. Многослойная одежда (например: футболка, лонгслив, свитер, жилетка, куртка) позволяет максимально утеплиться, при этом важно, чтобы все слои были из натуральных тканей или материалов. Не стоит сбрасывать со счетов различные варианты термо-одежды: носки, лосины, футболки из специальных материалов призваны согревать и сохранять тепло.

Перед выходом на мороз нужно поесть, желательно, чтобы это было горячая и калорийная еда (густой суп, к примеру). Также рекомендуют брать с собой термос с горячим чаем и периодически пить его небольшими порциями.

Источник: objectiv.tv

Автор: Александра Прудникова

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