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Как не убить желание любимого: что можно и нельзя делать при муже

Как не убить желание любимого: что можно и нельзя делать при муже

Возможно, вы удивитесь, но некоторые женские привычки убивают страсть мужчины. Что можно и нельзя делать при любимом мужчине, чтобы его сексуальный интерес к вам не пропал.

Каждая женщина мечтает выглядеть в глазах любимого самой привлекательной, сексуальной и вожделенной.  Поначалу ей это весьма удается, так как на свиданиях и совместном досуге она предстает пред взором партнера во всей своей красе. С началом совместной жизни многие женщины совершают ошибку: перестают стесняться своего мужчину и выставляют все напоказ. Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо знать, что можно и нельзя при нем делать.

Что нельзя делать при муже

1. Ухаживающие процедуры

Эпиляция, маски для лица, выщипывание бровей и выдавливание прыщей – все эти процедуры совершайте, когда ваш мужчина этого не видит, потому что во время их проведения вы выставляете себя не в лучшем свете, а ваш возлюбленный может испытывать некоторое разочарование.

2. Наносить макияж

Нанося при партнере косметические средства, девушка поступает неправильно, потому что таким образом демонстрирует, как пытается улучшить свою внешность: старательно маскирует недостатки кожи, выводит новые брови, рисует глаза. Причем большинство женщин и не замечают, какие смешные гримасы на их лице могут быть во время нанесения макияжа.

3. Оставлять на виду предметы личной гигиены 

Тампоны, прокладки, интимные салфетки должны храниться в невидимом для мужчины месте. Все это у некоторых представителей прекрасного пола может вызвать брезгливость.

4. Надевать контактные линзы

Надевайте и снимайте линзы тогда, когда любимый этого не видит.

5. Разбрасывать нижнее белье, особенно грязное

Отметим, что белье белью – рознь. Да, на мужчин новое дамское белье действует возбуждающе. Но если мужчина часто натыкается на застиранные лифчики и грязные трусы, то он очень скоро может потерять сексуальный интерес к супруге.

6. Справлять естественные нужды за незапертыми дверями

Подобным грешат не только мужчины, но и их жены, забывая о том, что они – представительницы прекрасного пола, и должны делать это за закрытыми дверями.

Что нужно делать при муже, чтобы подогреть его сексуальный интерес к вам

  • Медленно надевать чулки;

  • Грациозно переодеваться;

  • Сушить волосы феном;
  • Медленно принимать пищу.

Источник: newsyou.info

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