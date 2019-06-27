Как пережить жару в городе. Рекомендации экспертов

Список правил, которых нужно придерживаться, чтобы помочь организму справиться со стрессовой для него ситуацией.

Почему в жару мы плохо себя чувствуем

Алина Тимофеева

В жару в нашем организме изменяется многое: снижается тонус вен, скорость кровотока в коже увеличивается в несколько раз, но при этом — снижается во внутренних органах. В результате уменьшается доставка кислорода к печени, почкам, мышцам и другим органам и системам, что затрудняет их работу.

Длительное воздействие аномально высоких температур повышает и температуру крови, в результате снижается работоспособность сердечной мышцы. Жара вызывает дегидратацию (обезвоживание) организма, изменение солевого состава и вязкости крови.

Достаточно быстро включаются и поведенческие механизмы: мы подсознательно или сознательно ищем прохладное место, надеваем свободную лёгкую одежду.

Когда мы долго находимся на жаре, возникает следующий процесс: чтобы потеть, нам нужно отдавать влагу, а чтобы поддерживать нормальную жизнедеятельность, адекватный водно-солевой баланс, воду нужно сохранять. Поэтому первое, что нужно соблюдать, — это питьевой режим.

Как соблюдать питьевой режим

Лариса Бойченко

В жару усиливается потоотделение и ухудшается переваривание пищи. Поэтому нужно пить больше воды. Больше — это 1,5 литра базовых плюс пол-литра дополнительно.

Кофе лучше на это время исключить из рациона из-за нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Сладкие газированные напитки, слабоалкогольные коктейли могут вызвать облегчение на несколько минут, но из-за высокого содержания сахара впоследствии вызывают ещё большую жажду.

Как защитить кожу от солнечных лучей

Руслана Хандусь

Очень важно помнить о том, что летом кожа лица подвергается активному воздействию солнца. Есть мнение, что ультрафиолет «подсушивает» воспаления, но стоит сказать, что его лучи значительно снижают уровень природных защитных свойств кожи.

Поэтому в летнее время рекомендуется особое внимание обратить на средства защиты с хорошим уровнем SPF, а также носить легкую одежду и головные уборы, защищающие нас от прямых попаданий солнечных лучей.

И это касается не только посещения пляжа, но и прогулок в городе под палящим солнцем. Обладатели проблемной и жирной кожи могут использовать лёгкие по текстуре средства с эффектом матирования. Помните: чем лучше мы защищаем кожу лица, тем дольше она останется сияющей и молодой.

Как правильно питаться в жаркие дни

Лариса Бойченко

Еда в жару переваривается хуже, поэтому порции нужно уменьшить хотя бы на треть. И обязательно нужно изменить приоритеты в каждом приёме пищи. Акцент нужно делать на овощах, фруктах и зелени и не забывать, что последний приём пищи должен быть в 19.00, а если можете, то в 17.00, тогда пища успеет полностью перевариться.

На этот период лучше отказаться от горячих блюд, так как дополнительная тепловая нагрузка вам не желательна.

Овощные салаты, фрукты, холодные супы — это то, что должно быть основой вашего рациона в жаркие дни.

Чего лучше избегать в уходе за кожей в жару

Руслана Хандусь

В жару отмечается повышение активности сальных желёз. Летом лицо изрядно потеет, и поэтому нежелательно использование декоративной косметики. Обильный слой тонального крема способен крайне негативно повлиять на состояние пор, что приведёт к ещё более интенсивному выделению себума и воспалениям. В любое время года, а в особенности жарким летом, кожа должна «дышать», поэтому для удаления излишков жирного блеска рекомендуется использовать матирующие салфетки, а вот от плотной по текстуре пудры, призванной якобы абсорбировать лишний кожный жир, лучше отказаться.

Если вы чувствуете недомогание

Алина Тимофеева

В жару может случиться тепловое переутомление и тепловой удар. Симптомы переутомления следующие: нормальная или повышенная температура тела, прохладная, влажная, бледная или покрасневшая кожа, головная боль, тошнота, головокружение или слабость. Если вы плохо себя чувствуете, перейдите в прохладное помещение, примите прохладный душ, если есть такая возможность, если нет, намочите платок холодной водой и прикладывайте к лимфатическим узлам на шее и ко лбу, пейте воду небольшими глотками. Если состояние ухудшается, повышается температура, появляется рвота, есть угроза теплового удара, звоните 103.

Источник: anywellmag.com

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