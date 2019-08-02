Как перестать стесняться всех и вся: 10 эффективных методов

Скромность не порок, а вот чрезмерная стеснительность может помешать и личной жизни, и карьере. Лайфхакер собрал конкретные и реально работающие способы, которые помогут наконец-то выбраться из кокона и начать нормально общаться с людьми.

1. Составьте список проблемных ситуаций

Начинать решать проблему лучше с анализа. Поэтому не поленитесь вспомнить и записать все ситуации, в которых вы чувствуете стеснение. Будьте предельно конкретны. Вместо «разговор с людьми» укажите, о каких именно людях идёт речь: о незнакомцах, представителях противоположного пола или о тех, кто имеет власть.

Когда вы раскладываете проблему на части, она уже представляется более решаемой.

Затем попробуйте расположить записанные ситуации в порядке увеличения вашего беспокойства (скорее всего, звонок незнакомцу вызывает меньше тревоги, чем выступление перед аудиторией).

В дальнейшем этот список можно использовать как план по борьбе с застенчивостью. Начав с малого, вы будете преодолевать всё более трудные для вас ситуации. И с каждой новой победой ощущение уверенности будет расти, а застенчивости, соответственно, уменьшаться.

2. Зафиксируйте свои сильные стороны

Ещё один список, который поможет вам в битве со стеснением, должен касаться ваших положительных качеств. Как правило, причина застенчивости — в низкой самооценке. Нещадно боритесь с ней, напоминая себе о собственном великолепии (это не шутка).

Попробуйте найти оборотную сторону даже у недостатков. Возможно, вам тяжело вести долгий монолог, зато вы отличный слушатель. Этот коммуникативный навык тоже можно и нужно использовать.

3. Определитесь с целью

Любое действие становится куда более эффективным, когда оно целенаправленно. Понятно, что постоянное смущение мешает жить, но нужно объяснить себе, чем конкретно оно мешает именно вам. Не исключено, что сформулированная цель станет толчком для преодоления старой проблемы.

4. Тренируйтесь

Навыки нужно оттачивать, а мешающие жить привычки — планомерно искоренять. Всё это касается и общительности, и застенчивости. Вот несколько идей, которые можно использовать в качестве своеобразной тренировки.

Перепрограммируйте себя. Представьте, что ваша стеснительность — это программа в мозгу, которая запускается в ответ на определённые ситуации, и вы, как пользователь компьютера, в силах повлиять на этот процесс. Попробуйте пойти от обратного и совершать действия, противоположные тем, к которым вы привыкли. Хочется забиться в угол на вечеринке? Отправляйтесь в самую гущу событий. Поймали себя на мысли, что в разговоре занимаете позицию глухой обороны? Попытайтесь задать собеседнику несколько вопросов.

Представьте, что ваша стеснительность — это программа в мозгу, которая запускается в ответ на определённые ситуации, и вы, как пользователь компьютера, в силах повлиять на этот процесс. Попробуйте пойти от обратного и совершать действия, противоположные тем, к которым вы привыкли. Хочется забиться в угол на вечеринке? Отправляйтесь в самую гущу событий. Поймали себя на мысли, что в разговоре занимаете позицию глухой обороны? Попытайтесь задать собеседнику несколько вопросов. Разговаривайте с незнакомцами. Попробуйте хотя бы раз в день говорить с одним незнакомым человеком (лучше со случайным прохожим). Скорее всего, вы больше никогда его не увидите, так что смело оттачивайте на нём навыки общения.

Попробуйте хотя бы раз в день говорить с одним незнакомым человеком (лучше со случайным прохожим). Скорее всего, вы больше никогда его не увидите, так что смело оттачивайте на нём навыки общения. Вообще больше общайтесь. Старайтесь использовать любую возможность, чтобы вступать в контакт с людьми. Рассказывайте шутки, соглашайтесь на выступления, здоровайтесь с теми, кого часто встречаете, но никогда не приветствуете.

Старайтесь использовать любую возможность, чтобы вступать в контакт с людьми. Рассказывайте шутки, соглашайтесь на выступления, здоровайтесь с теми, кого часто встречаете, но никогда не приветствуете. Разогревайтесь перед важным разговором. Хотите заговорить с каким-то конкретным человеком на вечеринке, но боитесь к нему подойти? Потренируйтесь на присутствующих, которые вызывают меньше стеснения. Если речь идёт о знакомстве, попробуйте сказать им всё то, что планируете произнести перед нужной персоной. После такой репетиции заговорить будет проще.

Хотите заговорить с каким-то конкретным человеком на вечеринке, но боитесь к нему подойти? Потренируйтесь на присутствующих, которые вызывают меньше стеснения. Если речь идёт о знакомстве, попробуйте сказать им всё то, что планируете произнести перед нужной персоной. После такой репетиции заговорить будет проще. И всегда готовьтесь к публичному выступлению. Но не ограничивайтесь только лишь повторением речи. Визуализируйте свой будущий успех у аудитории. Это придаст уверенности.

5. Сфокусируйтесь на других

Проблема застенчивых людей в том, что они слишком много думают о себе и о том впечатлении, которое произведут на окружающих. Попробуйте перенаправить поток мыслей от себя к другим. Интересуйтесь, спрашивайте, сопереживайте. Когда вы сконцентрированы на другом человеке, тревога по поводу собственного поведения уходит на второй план.

6. Пробуйте новое

Выходите из зоны комфорта. Во-первых, этот шаг положительно скажется на вашей самооценке, во-вторых, разнообразит вашу жизнь. Можно записаться в спортивную секцию или на художественные курсы. Ещё один отличный вариант — мастер-классы по импровизации. Такие занятия помогают раскрепоститься.

7. Следите за языком тела

Зрительный контакт, правильная осанка, громкая и чёткая речь, а также улыбка и крепкое рукопожатие информируют окружающих о вашей уверенности и открытости. Мало того, этими сигналами вы немного обманываете свой мозг и действительно начинаете чувствовать себя более свободно.

8. Пореже говорите «нет»

О важности слова «нет» сказано немало. Но стеснительным людям, наоборот, стоит его избегать. Их отказ (выраженный как словом, так и действием) часто продиктован страхом перед неизвестностью и необоснованной боязнью позора. Если вы хотите перестать стесняться, научитесь говорить «да» тем возможностям, которые преподносит жизнь.

9. Учитесь управлять тревогой

Некоторые физиологические реакции, связанные с застенчивостью, преодолеть очень непросто. Кто-то начинает заикаться, кто-то — бурно краснеть или забывать самые простые слова. Остановить это одним усилием воли почти невозможно. Справиться с проблемой поможет умение быстро расслабляться, например, с помощью глубокого дыхания.

10. Не рекламируйте свою застенчивость

Не стоит концентрировать своё и чужое внимание на том факте, что у вас есть проблемы с общением. Так вы сами навешиваете на себя ярлык и подсознательно укрепляете установку, что застенчивость — ваша неизменная черта.

Даже если окружающие замечают ваше стеснение, делайте вид, что это случайность, говорите о нём легкомысленно, а не как о серьёзной проблеме. Начинаете краснеть? Скажите, что это особенность вашего организма, а не реакция на стресс. И никогда не характеризуйте себя перед незнакомцами как стеснительного человека. Позвольте им составить собственное мнение и заметить другие, более интересные ваши особенности.

Источник: lifehacker.ru

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