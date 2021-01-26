Как питаться проросшими семенами, чтобы не навредить здоровью: ответ врача

В современном мире многие люди выбирают для улучшения здоровья салаты с добавление проросших семян. В некоторых случаях проросшие семена приводят к отравлению, а не к похудению.

Об этом в блоге пишет врач Георгий Сапего.

По его словам, в 21 веке жители городов приняли за норму добавление в салаты проросших семян.

«Многим людям нравится поедать ростки чего-нибудь. Каких-нибудь семян, зерен, бобов и всего такого. Там действительно есть полезные питательные вещества, но сам способ, которым эти питательные вещества доставляют в организм, он очень ненадежный», – считает врач.

По информации медика, часто эти проросшие семена становятся причиной отралений.

«По всему миру люди регулярно травятся проросшими семенами, и в большинстве случаев это связано с заразой, которая там проросла. Понятно, что для прорастания семян нужна влага и тепло. И ровно то же самое нужно для прорастания микробам.

Обычно травятся сальмонеллами или кишечной палочкой. Почему кишечными микробами? Да потому что семена в норме, как природой задумано, должны упасть на землю поближе к какашкам животных. Это природная особенность семян – дружить с помётом разного зверья и получать оттуда питательные вещества. А кишечные микробы в свою очередь приучены естественным отбором тесно сотрудничать с ростками. То есть, я не утверждаю, что те проросшие зерна кто-то наковырял из навоза. Нет. Просто кишечные микробы из навоза чувствуют себя в прорастающих зернах как дома. Если их туда случайно занесло, то они радостно там поселяются.

Даже самые лучшие и правильно пророщенные производителем семена могут содержать заразу. Поэтому ростки не рекомендуют употреблять в пищу детям, беременным женщинам, стариками и людям с нарушенным иммунитетом», – рассказал врач.

Г.Сапего предупредил, что если покупатель приобретает семена от производителя, который хранил товар при правильно температурном режиме, то съесть эти семена желательно быстро, или же хранить в холодильнике при температуре не ниже 4 градусов: «Если купили упаковку проросших семян, на которых производитель написал, что они полностью готовы к употреблению, то при условии правильного хранения можете их съесть. Если не съели сразу, то обычно их можно хранить в холодильнике при температуре не выше 4 градусов не дольше двух дней. Если ростки какие-то непонятные, то их надо подвергнуть тепловой обработке и нагреть не меньше, чем до 100 градусов».

Источник: Новости Ю

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