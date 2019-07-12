Как побороть jet lag

Для активных путешественников и людей, чей график на половину состоит из перелётов, jet lag (синдром смены часовых поясов) — настолько привычное явление, что они даже не уделяют ему особого внимания.

Однако стресс, который испытывает непривыкший организм во время смены часовых поясов, может нарушить ваш режим сна и, следовательно, повлиять на здоровье.

Jet lag (от англ. jet — «реактивный самолёт» и lag — «запаздывание») — это временное расстройство сна, которое может возникать во время путешествия, когда за небольшой период времени меняется два или больше часовых пояса. Это происходит из-за нарушения циркадного ритма (внутренний ритм организма). В частности, быстрые смены часовых поясов влияют на циклы сна и бодрствования.

Вот несколько советов, которые помогут вам предотвратить чувство усталости после долгого перелёта со сменой часовых поясов.

1

Хорошо выспитесь перед полётом

Перед длительным полётом порой бывает нелегко справиться с волнением и быстро уснуть, но всё же постарайтесь отправиться в кровать как можно раньше.

2

Поддерживайте водный баланс

Когда водный баланс в норме, организм функционирует тоже без перебоев. Поэтому во время путешествия старайтесь выпивать как минимум восемь стаканов воды за день.

3

Не принимайте снотворное

Каким бы суперэффектом не обладало снотворное, факт остаётся фактом: оно не способствует восстановлению организма во время jet lag. Более того, снотворные препараты могут вызвать привыкание.

4

Воздержитесь от алкоголя

Нет ничего хуже, чем употребление алкоголя во время jet lag. Если по прибытию вы хотите выглядеть свежо и энергично, попробуйте пить воду вместо алкоголя.

5

Двигайтесь

По возможности попробуйте выполнить хотя бы элементарные упражнения, чтобы разогнать кровь. Это поможет улучшить кровообращение и избежать тромбоза глубоких вен. Также попробуйте надеть специальные носки для полётов — это поможет предотвратить усталость ног, что часто становится причиной нарушения сна.

6

Позаботьтесь о своём сне

Попробуйте использовать беруши или маску для сна. На время полёта отложите в сторону телефон, ноутбук или любые другие гаджеты, которые будут вас отвлекать.

7

Будьте осторожны с едой

Во время полёта избегайте сладких продуктов и тяжёлых для желудка блюд. Перед тем, как отправиться в путь, постарайтесь питаться три раза в день в соответствии с новым часовым поясом, даже если вам придётся завтракать в 11 вечера. Это поможет вам подготовить организм к смене часового пояса заранее.

8

Ограничьте потребление кофеина

Отсутствие кофеина в рационе также поможет избежать jet lag, особенно если отказаться от употребления кофейных напитков заранее (как минимум за три дня до полёта).

9

Высыпайтесь

Старайтесь спать столько, сколько сможете, в течение первых 24 часов после прибытия в пункт назначения.

10

Погуляйте при дневном свете

Таким образом будет регулироваться секреция гормона, контролирующего сон (мелатонин). Это поможет избежать «сбоя внутренних часов», который, как правило, происходит из-за jet lag.

11

Примите горячую ванну перед сном

Это улучшит кровообращение, снимет напряжение в мышцах, расслабит тело и подарит вам «сонное» настроение.

Источник: anywellmag.com

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