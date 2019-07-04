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Как помочь ребёнку развить здоровые пищевые привычки

Как помочь ребёнку развить здоровые пищевые привычки

Чего только не приходится делать родителям, чтобы заинтересовать малыша полезной едой. Можно торговаться, упрашивать, заставлять, наказывать, поощрять. А вот учёные говорят, что всё может быть гораздо проще. Достаточно просто говорить с ним так, чтобы ему было понятно. К такому выводу они пришли после эксперимента.

Исследование продлилось шесть недель. Учёные обнаружили, что дети выбирали здоровую пищу чаще во время эксперимента и после него, если здоровые продукты сопровождались фразой, обращённой к ним. Малышам объясняли, зачем тот или иной продукт нужен и что он делает. Среди комментариев были, в частности, такие фразы: «цельное зерно помогает тебе бегать быстро и прыгать высоко», «фрукты и овощи помогают тебе не заболеть», «белок помогает тебе учиться».

По наблюдениям исследователей, эти фразы дети воспринимают лучше, чем расплывчатые формулировки вроде «овощи полезны для тебя». Они слишком абстрактны для детей. Малыши понимают идеи вроде «овощи помогают тебе бегать и прыгать», потому что любят это.

Разговоры за столом в понятной для ребёнка манере могут стать отличной возможностью заинтересовать его едой и помочь развить здоровое пищевое поведение, — резюмируют исследователи.

Источник: anywellmag.com

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