Как повысить самооценку ребенка: интересный совет психолога

Высокая самооценка ребенка – важный момент, который родители не должны упустить. Ведь это сформирует его дальнейшее поведение, сообщает www.segodnya.ua

Оказывается, для того, чтобы у ребенка была высокая самооценка, родителям самим нужно быть уверенным в себе и своих словах.

Об этом в Instagram рассказал известный психолог Михаил Лабковский.

"Самооценка вашего ребенка очень сильно зависит от вас самих. От того, что неуверенная мама будет говорить "ты у меня самый умный, самый красивый", ребенок не вырастит на 100% уверенным в себе", – рассказывает он.

В качестве примера, психолог приводит поведение стюардессы в самолете: "сперва наденьте кислородную маску на себя, а потом на ребенка".

"Уверенный в себе родитель дает еще кое что очень важное своему наследнику – чувство безопасности. Это фактически фундамент всего детского мира, всей его психики", – поясняет Михаил Лабковский.

Он заверяет, что дети очень зависимы от ощущения, что родители верят в себя, могут справиться с трудностями.

"Благодаря этому чувству дети в принципе вырастают свободными, сильными личностями", – подытожил он. ⠀

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